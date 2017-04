Startuje PGE Ekstraliga. Pięć drużyn z szansami na mistrzostwo

Począwszy od Wielkiej Niedzieli fanów żużla czekają wielkie emocje za sprawą najlepszej ligi świata - PGE Ekstraligi. Stal Gorzów ma skład na to, aby obronić tytuł, ale stawka jest tak wyrównana, że równie dobrze mistrzostwo może zdobyć któraś z czterech innych ekip.

Zdjęcie PGE Ekstraliga gwarantuje wielkie emocje /Mikołaj Kuras / PGE Ekstraliga. Co kibic wiedzieć powinien?

"Stalowcy" mają bardzo silny skład seniorski, który wzmocnił jeszcze jeden z najskuteczniejszych żużlowców minionych rozgrywek - Martin Vaculik. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów, Stal będzie miała jednak duże problemy z juniorami, bo zarówno Bartosz Zmarzlik, jak i Adrian Cyfer weszli w wiek seniora (drugi z nich odszedł do Polonii Piła).

Reklama

Słabsza obsada formacji juniorskiej otwiera szansę przed kolejnymi zespołami, które rozpoczną rozgrywki z mistrzowskimi aspiracjami.

Bardzo wysoko stoją akcje Fogo Unii Leszno. "Byki" chcą odkuć się za nieudany ubiegły sezon. Do Leszna ściągnięto Janusza Kołodzieja z Unii Tarnów. Odnosił już sukcesy w barwach ekipy z Leszna i z aklimatyzacją nie powinien mieć problemów.



Wielki apetyt na "złoto" ma także Falubaz Zielona Góra. Przed kilkoma miesiącami wywalczył brązowy medal, ale nie był to wynik ani na miarę oczekiwań, ani możliwości. W składzie nie zaszły większe zmiany, ale fani czekają na to, że kontuzjach do wysokiej formy wrócą Jarosław Hampel i Jason Doyle.



Bardzo silna powinna być także Betard Sparta Wrocław. Wraca na Stadion Olimpijski i na pięknym, przebudowanym obiekcie chce walczyć o mistrzostwo. Liderami będą , Maciej Janowski i Tai Woffinden, a mocnym punktem powinien być także młodzieżowiec - Maksym Drabik.



Nie bez szans na medale są także wicemistrzowie Polski - żużlowcy Get Well Toruń, ale ciosem dla "Aniołów" jest utrata Martina Vaculika. Z konieczności sięgnięto po Duńczyka Michaela Jepsena Jensena i Grzegorza Walaska, lecz będzie im trudno wypełnić lukę po Słowaku.

Piąty zespół minionego sezonu MrGarden GKM Grudziądz chce powtórzyć wynik sprzed roku, a pomóc ma w tym pozyskany z Zielonej Góry Krystian Pieszczek. Ubiegłoroczny wicemistrz świata juniorów dopiero wszedł w wiek seniora, ale jego udane występy w sparingach dają nadzieję, że będzie solidnym wzmocnieniem drużyny. W Grudziądzu liczą na Tomasza Golloba. Poprzedni sezon miał słaby, teraz jednak przekonuje, że pracował nad powrotem do zdrowia i jest w dobrej formie.



ROW Rybnik nie ma wystarczająco mocnego składu, aby myśleć o play-offach. Klub ze Śląska zapowiada jednak walkę o piąte miejsce.

Beniaminkiem jest wracający po dwuletniej przerwie do PGE Ekstraligi Włókniarz Częstochowa. Drużyna przeszła rewolucję kadrową. Postawiono na bardzo doświadczonych zawodników. Do 41-letniego Sebastiana Ułamka dołączył m.in. starszy o dwa lata Rune Holta. "Lwy" będą walczyć o utrzymanie w elicie i zdają sobie sprawę z tego, że jest to dla nich niezwykle trudne zadanie.



Mirosław Ząbkiewicz



Składy na sezon 2017:

Stal Gorzów



Seniorzy: Bartosz Zmarzlik, Niels Kristian Iversen (Dania), Krzysztof Kasprzak, Przemysław Pawlicki, Martin Vaculik (Słowacja), Tomas H. Jonson (Szwecja).



Juniorzy: Rafał Karczmarz, Hubert Czerniawski, Kamil Nowacki i Alan Szczotka.



Fogo Unia Leszno

Seniorzy: Piotr Pawlicki, Grzegorz Zengota, Janusz Kołodziej, Emil Sajfutdinow (Rosja), Nicki Pedersen (Dania), Peter Kildemand (Dania).



Juniorzy: Dominik Kubera, Bartosz Smektała, Wiktor Lis, Szymon Szlauderbach.

Betard Sparta Wrocław

Seniorzy: Tomasz Jędrzejak, Maciej Janowski, Tai Woffinden (Wielka Brytania), Szymon Woźniak, Vaclav Milik (Czechy), Andrzej Lebiediew (Łotwa).



Juniorzy: Maksym Drabik, Oskar Bober, Damian Dróżdż, Przemysław Liszka.

Falubaz Zielona Góra

Seniorzy: Piotr Protasiewicz (kapitan), Patryk Dudek, Jarosław Hampel, Jason Doyle (Australia), Andrij Karpow (Ukraina), Jacob Thorssell (Szwecja).



Juniorzy: Alex Zgardziński, Sebastian Niedźwiedź, Arkadiusz Potoniec, Mateusz Burzyński.

Get Well Toruń

Seniorzy: Greg Hancock (USA), Chris Holder (Australia), Michael Jepsen Jensen (Dania), Paweł Przedpełski, Grzegorz Walasek, Adrian Miedziński.

Juniorzy: Daniel Kaczmarek, Igor Kopeć-Sobczyński, Norbert Krakowiak, Marcin Kościelski.



MrGarden GKM Grudziądz

Seniorzy: Artiom Łaguta (Rosja), Antonio Lindbaeck (Szwecja), Tomasz Gollob, Krzysztof Buczkowski, Rafał Okoniewski, Krystian Pieszczek.

Juniorzy: Mike Trzensiok, Dawid Wawrzyniak, Kamil Wieczorek, Mateusz Rujner.



ROW Rybnik

Seniorzy: Max Fricke (Australia), Grigorij Łaguta (Rosja), Damian Baliński, Rafał Szombierski, Fredrik Lindgren (Szwecja), Tobiasz Musielak.

Juniorzy: Robert Chmiel, Lars Skupień, Kacper Woryna, Przemysław Giera, Dawid Jona, Miłosz Wypiór.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa

Seniorzy: Karol Baran, Rune Holta, Sebastian Ułamek, Andreas Jonsson (Szwecja), Leon Madsen (Dania), Matej Żagar (Słowenia).

Juniorzy: Michał Gruchalski, Oskar Polis, Bartosz Świącik, Mateusz Świetlicki, Adrian Woźniak.