Stal Gorzów zdobyła mistrzostwo Polski par klubowych

Żużlowcy Cash Broker Stali Gorzów w składzie Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Kasprzak wywalczyli w Ostrowie Wielkopolskim tytuł mistrza Polski par klubowych. Srebrny medal zdobył Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra, a brązowy GKM MrGarden Grudziądz.

Zdjęcie Zmarzlik (kask czerwony), Jędrzejak (biały), Kasprzak(niebieski) /Tomasz Wojtasik /PAP

Gorzowianie desygnowali na turniej finałowy dwóch czołowych zawodników i byli jednym z głównych kandydatów do złota. Rewelacyjnie spisywał się reprezentant kraju Bartosz Zmarzlik, który tylko w swoim pierwszym starcie minął metę jako drugi, za plecami wrocławianina Szymona Woźniaka.

Reklama

Żużlowiec Betardu Sparty jeździł w Ostrowie Wielkopolskim nie gorzej niż Zmarzlik, a drużyna z Dolnego Śląska przez długi czas mogła myśleć o skutecznej obronie mistrzowskiego tytułu wywalczonego... trzy miesiące temu w Rawiczu (w ubiegłym roku nie udało się rozegrać finału MPPK).

Szansę tę straciła w dość niecodzienny sposób. W 11. wyścigu Adrian Miedziński zderzył się z Woźniakiem. Na tor upadł również inny zawodnik Betardu Tomasz Jędrzejak, który po tym zdarzeniu miał spore pretensje do Miedzińskiego i odepchnął zawodnika Get Well Toruń. Prowadzący zawody Michał Sasień ukarał wrocławianina czerwoną kartką. W zespole z Dolnego Śląska nie było w składzie rezerwowego zawodnika, dlatego Woźniak do końca turnieju musiał radzić sobie w pojedynkę.

W walce o medale liczyli się także żużlowcy Falubazu, GKM Grudziądz i Get Well Toruń. Dopiero ostatnia seria rozstrzygnęła o tym, kto oprócz Stali stanie na podium. GKM niespodziewanie przegrał bieg z Orłem Łódź, bowiem Krzysztof Buczkowski miał defekt. Przed ostatnim, 21. wyścigiem szansa na srebrny medal otworzyła się przed zielonogórzanami, bowiem musieli zdobyć tylko dwa "oczka".

Tymczasem Jarosław Hampel dotknął taśmy, ale Piotr Protasiewicz poradził sobie z Danielem Kaczmarkiem i zapewnił swojej drużynie tytuł wicemistrza kraju.

Na trzecim miejscu ex-aequo uplasowały się GKM i Betard Sparta, oba zespoły zgromadziły po 20 punktów. W biegu dodatkowym Buczkowski pokonał Woźniaka i brązowe medale powędrowały do żużlowców z Grudziądza.

MPPK na żużlu - wyniki:

1. Cash Broker Stal Gorzów 27 punktów

Bartosz Zmarzlik 17 (2,3,3,3,3,3)

Krzysztof Kasprzak 10 (1,2,1,2,2,2)

Alan Szczotka ns

2. Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra 21 pkt



Piotr Protasiewicz 12 (2,1,3,1,3,2)

Jarosław Hampel 9 (3,2,2,0,2,t)

3. GKM MrGarden Grudziądz 20+3 pkt



Krzysztof Buczkowski 12 (2,3,2,3,2,d)

Krystian Pieszczek 8 (3,0,0,2,1,2)

Mike Trzensiok ns

4. Betard Sparta Wrocław 20+2 pkt



Szymon Woźniak 15 (3,3,2,3,3,1)

Tomasz Jędrzejak 5 (2,0,3,w,w,w)

5. Get Well Toruń 19 pkt



Grzegorz Walasek 12 (0,1,2,3,3,3)

Adrian Miedziński 6 (1,1,2,2)

Daniel Kaczmarek 1 (0,1)

6. Orzeł Łódź 12 pkt



Robert Miśkowiak 6 (1,3,d,1,0,1)

Edward Mazur 6 (0,1,1,0,1,3)

Mateusz Błażykowski ns

7. TŻ Ostrovia 7 pkt



Kamil Brzozowski 5 (1,2,1,1)

Łukasz Sówka 1 (0,0,1,0)Zbigniew Suchecki 1 (0,0,w,1)