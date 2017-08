Stal Gorzów. Niels Kristian Iversen już nie wystąpi w tym sezonie

Niels Kristian Iversen nie pomoże Stali Gorzów w najważniejszych dla niej meczach ekstraligi żużlowej. Jak poinformował prezes KS Stali Gorzów Ireneusz Zmora, po kolejnych konsultacjach lekarskich okazało się, że kontuzja wyklucza Duńczyka ze startów w tym sezonie.

Zdjęcie Niels Kristian Iversen /AFP

- Po ostatnich badaniach lekarze potwierdzili diagnozę lekarzy gorzowskich. Jest to złamanie guzka większego kości ramiennej, co wyklucza zawodnika na osiem tygodni, to jest minimum, bo tyle trwa mniej więcej leczenie. Później rehabilitacja, więc to może być okres nawet trzech miesięcy - powiedział Zmora.

Stal ma w odwodzie zakontraktowanego w trakcie tego sezonu Linusa Sundstroema. Szwed został ściągnięty do Gorzowa z Wybrzeża Gdańsk po kontuzji Krzysztofa Kasprzaka.

- Naturalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest Linus Sundstroem i oczywiście to jest zawodnik, którego dzisiaj widzimy w podstawowym składzie. Niemniej jednak to już ostatni nasz zawodnik, dlatego trwają też poszukiwania kolejnego zmiennika - powiedział Zmora. Wyjaśnił, że chodzi o zabezpieczenie drużyny przed ewentualnością następnej kontuzji.

Niels Kristian Iversen doznał urazu podczas trzeciego biegu niedzielnego meczu z Włókniarzem. Duńczyk przewrócił się wraz z Karolem Baranem. Z toru zabrała go do parkingu karetka. Zawodnik uskarżał się na bóle w obręczy barkowej. Ze stadionu został przewieziony do gorzowskiego szpitala na badania, gdzie okazało się, że ma złamanie kości ramiennej.

W półfinale Stal będzie rywalizowała z Betardem Spartą Wrocław. W drugiej parze o wielki finał powalczą Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra i Fogo Unia Leszno. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 3 września, rewanże tydzień później.