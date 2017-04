Przemysław Pawlicki dostał "dziką kartą" na Grand Prix w Warszawie

Siedmiu reprezentantów Polski zostało zgłoszonych do LOTTO Warsaw FIM SGP of Poland, drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata, która 13 maja odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. "Dziką kartę" otrzymał Przemysław Pawlicki.

Zdjęcie Przemysław Pawlicki /Łukasz Kolewiński /

Przemysław Pawlicki dołączy do stałych uczestników cyklu Grand Prix: Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Macieja Janowskiego i swojego młodszego brata Piotra. Rezerwowymi w Warszawie będą Krystian Pieszczek i Paweł Przedpełski.

Reklama

- Cieszę się z tej nominacji, bo każdy start na PGE Narodowym jest wyjątkowy, a ja z bratem Piotrkiem napiszemy kolejne szczególne rozdziały w historii polskiego żużla - powiedział tuż po otrzymaniu informacji o starcie w zawodach Przemysław Pawlicki.

- Wiem, że będziemy ósmym rodzeństwem, które wystąpi w turnieju Grand Prix. Poza tym znajomi podpowiedzieli mi, że braci nie było na torze w Grand Prix już blisko 13 lat, od startu braci Drymlów w Goetebrogu w 2004 roku. Fajnie, że kibice znowu będą mogli przekonać się, jak wygląda braterskie ściganie w Grand Prix. Towarzyszyłem "Piterowi" we wszystkich turniejach, w których mogłem, więc obecność w parku maszyn Grand Prix nie będzie dla mnie jakąś sensacją, ale jestem bardzo szczęśliwy, że tym razem postawię obok niego swoje motocykle, a nie tylko torbę podróżną (śmiech). Dziękuję za dziką kartę. Na pewno jak najlepiej przygotuję się do tych zawodów. Mam nadzieję, że to dobry znak, aby na stałe zagościć w Grand Prix i uda się zrealizować to wielkie dla mnie sportowe marzenie - dodał Przemysław Pawlicki.