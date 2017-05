Nie było niespodzianki w Grudziądzu w meczu piątej rundy żużlowej PGE Ekstraligi - MrGarden GKM Grudziądz przegrał z Betardem Spartą Wrocław 40:50

Zdjęcie Maciej Janowski /AFP

Gospodarze wygrali dopiero w 9. wyścigu, gdy Antonio Lindbaeck z Krystianem Pieszczkiem pokonali Macieja Janowskiego i Tomasza Jędrzejaka. Po chwili GKM skorzystał z rezerwy taktycznej i Artiom Łaguta, który zmienił Rafała Okoniewskiego, wygrał, a drugi przyjechał Krzysztof Buczkowski. Dzięki temu gospodarze zmniejszyli starty do 10 punktów (25:35).



Jednak już w kolejnym biegu bezapelacyjne zwycięstwo odniosła wrocławska para Maciej Janowski - Szymon Woźniak, a po chwili goście prowadzili już 44:28. GKM zmniejszył straty wygrywając oba biegi nominowane.

Zaplanowane na niedzielę mecze Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa - Get Well Toruń i ROW Rybnik - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra zostały odwołane. Powodem jest przełożenie rundy kwalifikacyjnej mistrzostw świata juniorów w Terenzano. Turniej we Włoszech miał się odbyć w sobotę, ale z powodu deszczu został przesunięty na niedzielę.



Zgodnie z planem ma zostać rozegrany mecz Cash Broker Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno (godz. 19).

MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 40:50

MrGarden GKM Grudziądz: Artiom Łaguta 13 (2,3,2,3,0,3), Krzysztof Buczkowski 11 (2,1,2,2,3,1), Antonio Lindbaeck 10 (3,1,3,1,2), Krystian Pieszczek 4 (t,w,1,0,3), Kamil Wieczorek 1 (1,0,0), Rafał Okoniewski 1 (1,0,-,-), Mateusz Rujner 0 (0,w,0,0).



Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 11 (3,1,2,3,2), Tai Woffinden 10 (2,2,3,3,0), Szymon Woźniak 8 (1,3,1,2,1), Maksym Drabik 7 (3,3,1), Andriej Lebiediew 6 (1,2,1,2,0), Damian Dróżdż 5 (2,3,0), Tomasz Jędrzejak 3 (0,2,0,1).



Sędzia: Ryszard Bryła (Zielona Góra). Najlepszy czas dnia uzyskał w 14. wyścigu Krystian Pieszczek - 68,27 s.