MPPK na żużlu. Betard Sparta Wrocław broni tytułu

Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim będą bronić tytułu mistrza Polski par klubowych, który wywalczyli... trzy miesiące temu w Rawiczu. Zawody, które ostatnio nie były poważnie traktowane przez kluby, powoli odzyskują prestiż.

W ubiegłym roku finał MPPK był kilkakrotnie przekładany z powodu złych warunków atmosferycznych i ostatecznie rozegrano go w kwietniu tego roku. Na rawickim torze triumfowali żużlowcy Betardu Sparty przed Fogo Unią Leszno i Get Well Toruń.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański przyznał, że te rozgrywki odzyskują swoje znaczenie.

"Chyba po raz pierwszy w historii finał będzie transmitowany na żywo. A to jest bardzo ważne i dla klubów, i dla sponsorów, którzy chcą się widzieć w telewizji. Są też nagrody finansowe" - powiedział.

Od kilku lat eliminacje do finału MPPK nie są rozgrywane. W tym roku wystąpi pięć najlepszych drużyn ekstraligi z poprzedniego sezonu, wicemistrz pierwszej ligi - Orzeł Łódź, a stawkę zespołów uzupełnia drugoligowa Ostrovia, która otrzymała od organizatorów "dziką kartę".

"Kilka lat temu zrezygnowaliśmy z eliminacji, bo one były czasami śmieszne. Kluby wystawiały drugi lub trzeci "garnitur". Nie wykluczam, że może kiedyś wrócimy do starej formuły. Zastanawialiśmy się też nad dopuszczeniem zawodników zagranicznych, ale zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. To są mistrzostwa Polski, a w kraju mamy inne imprezy typu Speedway Best Pairs, w których oni mogą występować. Dlatego też w mistrzostwach nie startuje mistrz pierwszej ligi Lokomotiv Daugavpils, ale wicemistrz Orzeł Łódź" - wyjaśnił.

Początek niedzielnego turnieju finałowego zaplanowano na godz. 14.45.

Skład drużyn finału MPPK:

TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. (Zbigniew Suchecki, Kamil Brzozowski, Łukasz Sówka)



Orzeł Łódź (Robert Miśkowiak, Edward Mazur)



Betard Sparta Wrocław (Tomasz Jędrzejak, Szymon Woźniak, Maciej Janowski)



Cash Broker Stal Gorzów (Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Kasprzak)



Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra (Jarosław Hampel, Piotr Protasiewicz)



MrGarden GKM Grudziądz (Krzysztof Buczkowski, Krystian Pieszczek)



Get Well Toruń (Adrian Miedziński, Paweł Przedpełski)