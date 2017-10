Mirosław Kowalik odchodzi z Wybrzeża Gdańsk

Trener Mirosław Kowalik odchodzi z pierwszoligowego zespołu żużlowego Zdunek Wybrzeże. Pod wodzą 48-letniego szkoleniowca, który przejął drużynę w październiku ubiegłego roku, gdańszczanie mieli awansować do ekstraligi, ale tego celu nie udało się zrealizować.

Kowalik przejął Wybrzeże 25 października 2016 po Grzegorzu Dzikowskim i miał z nim awansować do ekstraligi. Tego zadania nie udało się jednak zrealizować - w pierwszej lidze gdańszczanie zajęli drugą pozycję - w finale play-off przegrali z Grupą Azoty Unia Tarnów, natomiast w barażach musieli uznać wyższość przedostatniej ekipy ekstraligi, Get Well Toruń.

"Cel postawiony przed trenerem Kowalikiem nie został zrealizowany i podjęliśmy decyzję, że wygasający 31 października kontrakt nie zostanie przedłużony. Rozstajemy się w zgodzie i konsekwentnie budujemy drużynę na kolejny sezon. Dzięki pracy trenera Jarosława Hulko możemy być spokojni o przygotowanie kondycyjne naszych zawodników, dlatego nie musimy spieszyć się z wyborem nowego trenera" - wyjaśnił cytowany na oficjalnej klubowej stronie prezes Tadeusz Zdunek.

Wszystko wskazuje, że z Wybrzeżem pożegnają się także Hubert Łęgowik i Australijczyk Troy Batchelor, a pod znakiem zapytania stoją również występy w gdańskiej drużynie Oskara Fajfera, Rosjanina Renata Gafurowa oraz Duńczyka Mikkela Becha.