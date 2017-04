Memoriał Alfreda Smoczyka zainauguruje żużlowy sezon w Lesznie

Sześciu uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix, m.in. trzykrotny mistrz świata Duńczyk Nicki Pedersen oraz brązowy medalista z ubiegłego roku Bartosz Zmarzlik, wystąpi w piątek w 67. Memoriale Alfreda Smoczyka, który zainauguruje żużlowy sezon w Lesznie.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik (z lewej) /fot. Przemysław Szyszka/SE /East News

O zwycięstwo rywalizować będzie aż sześciu uczestników Grand Prix - oprócz Pedersena i Zmarzlika Australijczyk Jason Doyle, Rosjanin Emil Sajfutdinow, Piotr Pawlicki i Patryk Dudek.

"Obsada turnieju jest bardzo mocna, dlatego też i zainteresowanie kibiców jest spore. Mamy sygnały, że wybierają się do nas sympatycy żużla z innych miast, m.in. Zielonej Góry i Gorzowa. Liczymy na frekwencję na poziomie 7-8 tysięcy" - powiedział Rafał Dobrowolski z biura prasowego Unii Leszno.

Organizatorzy w minionych latach nie mieli szczęścia do pogody. Z powodu niesprzyjających warunków zawody były kilkakrotnie przekładane i rozgrywane na zakończenie sezonu. W piątek aura ma być bardziej łaskawa.

"Mamy dokładne prognozy pogody, w nocy spodziewane są przelotne deszcze, ale w piątek od godz. 14 ma już nie padać. Tor jest dobrze przygotowany, więc zawody są niezagrożone" - dodał Dobrowolski.

Memoriał patrona leszczyńskiego stadionu rozgrywany jest od 66 lat. Smoczyk był jednym z najbardziej utalentowanych zawodników okresu powojennego. W 1949 roku w wieku 21 lat zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski. Rok później zginął w wypadku motocyklowym pod Lesznem.

W turnieju pamięci Smoczyka startowało wielu wybitnych żużlowców, m.in. Tony Rickardsson, Hans Nielsen, Tomasz Gollob, Andrzej Huszcza, Jarosław Hampel, Roman Jankowski czy Henryk Żyto, który w latach 50. i 60. wygrał zawody sześciokrotnie.

W ostatniej edycji Memoriału triumfował Piotr Protasiewicz, którego zabraknie w tym roku. Początek zawodów o godz. 18.

Lista startowa: 1. Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno), 2. Peter Kildemand (Fogo Unia Leszno), 3. Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno), 4. Nicki Pedersen (Fogo Unia Leszno), 5. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno), 6. Emil Sajfutdinow (Fogo Unia Leszno), 7. Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów), 8. Adrian Miedziński (Get Well Toruń), 9. Krzysztof Buczkowski (MrGarden GKM Grudziądz), Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno), 11. Damian Baliński (ROW Rybnik), 12. Jason Doyle (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra), 13. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno), 14. Przemysław Pawlicki (Stal Gorzów), 15. Paweł Przedpełski (Get Well Toruń), 16. Patryk Dudek (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra).