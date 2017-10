Korupcja w PGE Ekstralidze. Policja zatrzymała drugiego podejrzanego

Policja zatrzymała drugą osobę w związku z próbą korupcji w żużlu - poinformował rmf24.pl. Chodzi o rewanżowe starcie Zdunek Wybrzeża Gdańsk z Get Well Toruń w barażu o prawo występowania w PGE Ekstralidze.

Zdjęcie Rewanżowy mecz barażowy o utrzymanie w PGE Ekstralidze; źródło: youtube /

Pierwszy mecz barażowy na toruńskiej Motoarenie zakończył się zwycięstwem Get Well 47:43. Stawką meczu był dalszy udział w rozgrywkach żużlowej ekstraklasy. Rewanżowy pojedynek w Gdańsku wygrał zespół z Torunia 50:40 i pozostał w PGE Ekstralidze.

Reklama

Po meczu przedstawiciele gdańskiego klubu poinformowali, że jeden z zawodników ich klubu otrzymał korupcyjną propozycję, którą odrzucił. Klub zawiadomił o sprawie policję.

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła sponsorowi Get Well Toruń zarzut przekupienia zawodnika Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Mężczyzna miał zaproponować żużlowcowi 100 tys. zł i kontrakt w zmian za słabszą jazdę w rewanżowym meczu.

Teraz funkcjonariusze z wydziału do walki z korupcją gdańskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali drugiego mężczyznę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podaje dziennikarz rmf24.pl Kuba Kaługa, podejrzany został przewieziony do aresztu w Gdańsku. Usłyszał zarzut korupcyjny i we wtorek rozpoczęło się jego przesłuchiwanie.



MZ