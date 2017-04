Jerzy Owsiak do Tomasza Golloba: Jesteśmy w pogotowiu, pojawimy się natychmiast!

Takie wyrazy wsparcia dla Tomasza Golloba, jak te płynące z ust głównego dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Jerzego Owsiaka, są nieocenione. Przez lata to żużlowiec wspierał orkiestrę, teraz jej szef zaoferował pomoc sportowcowi. - Jeśli będzie potrzeba, abyś musiał używać bardzo profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego, jesteśmy w pogotowiu. Natychmiast pojawimy się u ciebie – zadeklarował Owsiak.

Zdjęcie Jerzy Owsiak oferuje wsparcie Tomaszowi Gollobowi /Fot. Mieczysław Michalak/AFP /

"Witaj Tomku. To nasz bardzo ważny pokój, gdzie "ściągamy" wszystkie aukcje. Gdy jest dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to właśnie w tym pokoju wszystko pęka w szwach" - tymi słowami rozpoczyna się dwuminutowy filmik opublikowany przez Jerzego Owsiaka. Tytuł nagrania w zasadzie mówi wszystko: "dla Tomka Golloba".

Reklama

Owsiak przypomniał, że bardzo dużo ludzi odpowiada na apel orkiestry, gdy trwa poszukiwanie wspaniałych fantów. Te w dniu finału unikalnej w skali świata orkiestry są licytowane, a środki przekazywane na szczytne cele.

"Zawsze odpowiadałeś na nasze prośby i to tutaj były twoje kombinezony, plastrony oraz osłonki na kierownicę. To tutaj w 2013 roku, przed naszą fundacją, fotografowałeś się ze swoim motocyklem. Dziękujemy ci za to bardzo, bo dzięki temu fundacja także zdobyła kilkadziesiąt tysięcy złotych, które możemy przeznaczyć na pomoc dla ratowania życia i zdrowia dzieci oraz seniorów" - pokłonił się Owsiak żużlowcowi, który od niedzieli toczy najtrudniejszy wyścig w życiu.

"Teraz ty jesteś w kłopocie oraz tarapatach i wiedz o tym, że mnóstwo ludzi jest razem z tobą. Także my, fundacja, bardzo trzymamy kciuki za twoje zdrowie. Jesteś człowiekiem będącym przykładem dla bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, że ogromną pracą można zwyciężać i osiągać sukcesy" - podkreślił szef WOŚP.

Zapewnienie o najbardziej namacalnych wyrazach wsparcia dla byłego mistrza świata wybrzmiało z ust Owsiaka w drugiej połowie nagrania. "Wiem, że mnóstwo ludzi będzie obok ciebie, będzie razem z tobą i będziemy cię wszyscy wspierali w powrocie do zdrowia. Pamiętaj o tym, że ty dałeś coś dla innych, a teraz my, czyli fundacja, także będziemy chcieli tobie pomóc - powiedział najsłynniejszy w Polsce działacz charytatywny, po czym dodał: - Jeśli będzie potrzeba, abyś musiał używać jakiegoś bardzo profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego, jesteśmy w pogotowiu. Dasz znać i wtedy na pewno my, tak jak ty u nas się pojawiłeś, tak samo natychmiast pojawimy się u ciebie - padła deklaracja.

Na koniec Owsiak wyraził nadzieję, że Gollob jak najszybciej wróci do zdrowia i nadal będzie w stanie pokazywać, że można być wytrwałym, odważnym, kochać życie i bardzo wiele w nim osiągnąć.

Po wybudzeniu, do którego doszło we wtorek przed godziną 18, stan Golloba jest stabilny, lecz wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Prawdopodobnie w czwartek zostanie przeniesiony do Kliniki Neurochirurgii prof. Marka Harata, który go operował. Najpoważniejszym urazem sportowca jest uszkodzony rdzeń kręgowy.

Dzisiaj Gollob rozpocznie drugą w życiu naukę przełykania i odżywiania drogą doustną. Ogólny stan jego zdrowia stabilizuje się i poprawia.