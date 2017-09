"Głupio to zabrzmi, ale jesteśmy zbyt dobrzy"

Czy władze klubu mogą narzekać na to, że ich zespół jest... zbyt dobry? Jak się okazuje - mogą. Znakomita dyspozycja żużlowego Elit Vetlanda sprawiła, że szefowie najlepszej w tym sezonie ekipy Elitserien mają gigantyczne problemy.

Wideo Zarząd martwi się, że drużyna... wygrywa. Wideo

Zarząd obawia się, iż kolejne zwycięstwa mocno nadwyrężą klubowy budżet.



- Wycofał się nasz główny sponsor, przez co straciliśmy mnóstwo pieniędzy, na mecze przychodzi mniej kibiców, niż zakładaliśmy planując tegoroczny budżet, no i mamy jeszcze kolejny problem, bo za dużo wygraliśmy. Praktycznie wszyscy kierowcy jeżdżą u nas na podstawie umowy zlecenia i ich wypłata uzależniona jest od formy. Być może zabrzmi to głupio, ale nasi żużlowcy są w tym sezonie zbyt dobrzy - powiedział Leif Hedberg, prezes klubu.