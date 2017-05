W niedzielnym meczu VI rundy PGE Ekstraligi żużlowcy Get Well Toruń pokonali na własnym torze ROW Rybnik 53:37. To dopiero pierwsze zwycięstwo torunian w sezonie.

Po 14. biegu, wygranym przez Adriana Miedzińskiego, torunianie prowadzili już 51-33. W ostatniej gonitwie zrewanżował się Tobiasz Musielka, który po zewnętrznej wyprzedził rutyniarza Grega Hancocka i wespół z Grigorijem Łagutą, który zdobył tylko jeden punkt, dając się wyprzedzić na finiszu Amerykaninowi, więc rybniczanie wygrali 4-2, ale całe zawody przegrali 37:58.

VI runda PGE Ekstraligi:



Get Well Toruń - ROW Rybnik 53:37

Get Well Toruń:

9. Chris Holder

10. Michael Jepsen Jensen

11. Adrian Miedziński

12. Grzegorz Walasek

13. Greg Hancock

14. Igor Kopeć-Sobczyński



ROW Rybnik

1. Fredrik Lindgren

2. Rafał Szombierski

3. Max Fricke

4. Tobiasz Musielak

5. Grigorij Łaguta

7. Lars Skupień

Sędziował: Remigiusz Substyk

Komisarz toru: Aleksander Janas

MB