Fogo Unia Leszno - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 50:40 w 1. meczu półfinałowym

Fogo Unia Leszno pokonała Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 50:40 w pierwszym meczu półfinałowym żużlowej PGE Ekstraligi. Rewanż za tydzień w Zielonej Górze.

Zdjęcie Żużlowcy Fogo Unii Leszno Grzegorz Zengota (kask niebieski) i Piotr Pawlicki (czerwony) oraz Patryk Dudek (żółty) i Piotr Protasiewicz (biały) z Ekantor.pl Falubazu Zielona Góra /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Przed spotkaniem menedżer Piotr Baron nie ukrywał, że pogoda nie była sprzymierzeńcem jego zespołu. Ulewny deszcz utrudnił przygotowania toru do meczu, a także treningi drużynie. W niedzielę w Lesznie także padało, ale na szczęście nie na tyle, by zawody trzeba było przekładać na inny termin. Okazało się jednak, że aura nie miała większego znaczenia, bowiem Unia na rewanż do Zielonej Góry wybierze się z 10-punktową zaliczką.



Gospodarze o lepszym początku meczu nie mogli marzyć. Wprawdzie inauguracyjne starcie wygrał osamotniony Jarosław Hampel (wcześniej za spowodowanie upadku wykluczony został Jacob Thorssell), to dwa kolejne biegi podwójnie wygrali leszczynianie. Mieli szansę to powtórzyć w czwartym wyścigu, ale Jason Doyle minął na trzecim okrążeniu Janusza Kołodzieja i na mecie zameldował się za plecami juniora Dominika Kubery.



W szóstym biegu zielonogórzanie mogli odrobić część strat, bowiem Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz wyszli na prowadzenie. Na drugim okrążeniu efektownym atakiem popisał się Kołodziej, który błyskawicznie minął obu rywali i pierwszy miną linię mety.



W pierwszej części meczu w zespole gości tylko Hampel nie zawodził. Były wicemistrz świata był nieosiągalny dla zawodników Unii i wygrał trzy wyścigi. Dudek z Protasiewiczem z kolei wyciągnęli wnioski i w dziewiątym biegu przywieźli komplet punktów. Przewaga leszczyńskiego zespołu zmalała do sześciu "oczek", i wydawało się, że żużlowcy Falubazu w końcu dopasowali swój sprzęt do warunków na torze.



Fogo Unia Leszno - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 50:40 w półfinale 1 9 Żużlowcy Fogo Unii Leszno Dominik Kubera (kask niebieski) i Bartosz Smektała z Uni (czerwony) oraz Alex Zgardziński (żółty) i Mateusz Tonder Autor zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk Źródło: PAP 9

Tymczasem riposta podopiecznych Piotra Barona była natychmiastowa. Na wysokości zadania stanął Piotr Pawlicki oraz juniorzy Bartosz Smektała i Dominik Kubera. Z kolei dotychczasowy lider ekipy z Zielonej Góry Hampel zaczął zawodzić, bowiem w dwóch kolejnych swoich startach przywiózł zaledwie jeden punkt. Gospodarze przed nominowanymi biegami mogli poczuć się pewnie, bowiem wygrywali 45:33.



Przedostatni wyścig zakończył się podziałem punktów, choć Zengota długo musiał odpierać ataki Dudka i Protasiewicza. Humory leszczynianom popsuł następny pojedynek, bowiem Pawlicki zanotował groźnie wyglądający upadek. Na szczęście kapitan Unii o własnych siłach udał się do parkingu maszyn, lecz został wykluczony z powtórki. W niej osamotniony Kołodziej przegrał z Dudkiem i podopieczni Marka Cieślaka nieznacznie zniwelowali przewagę rywali.

Pierwszy mecz półfinałowy:

Fogo Unia Leszno - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 50:40



Fogo Unia Leszno: Grzegorz Zengota 10 (2,2,1,2,3), Janusz Kołodziej 10 (1,3,2,2,2), Piotr Pawlicki 9 (3,1,3,2,w), Emil Sajfutdinow 7 (2,3,1,1,0), Bartosz Smektała 6 (3,0,3), Dominik Kubera 6 (2,3,0,1), Peter Kildemand 2 (1,1,0).



Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 14 (1,2,3,3,2,3), Jarosław Hampel 11 (3,3,3,0,1,1), Piotr Protasiewicz 7 (0,1,2,3,1), Jason Doyle 7 (2,2,1,2,0), Alex Zgardziński 1 (1,0,0,0), Jacob Thorssell 0 (w,0), Mateusz Tonder 0 (d,0).



Najlepszy czas dnia - 58,60 s - uzyskali Emil Sajfutdinow w 7., Jarosław Hampel w 8. i Bartosz Smektała w 12. biegu.



Sędzia: Paweł Słupski (Lubiln). Widzów 11 000.