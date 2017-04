Ekstraliga żużlowa. Pojadą dla Tomasza Golloba

Wyrazy wsparcia dla Tomasza Golloba, który uległ poważnemu wypadkowi, mają towarzyszyć niedzielnym meczom 3. kolejki ekstraligi. Obecny klub 46-letniego żużlowca GKM Grudziądz rozpocznie sprzedaż gadżetów, z których cały dochód przeznaczony będzie na leczenie.

Zdjęcie Tomasz Gollob /Fot. Łukasz Nowaczyk /

Z powodu złych warunków atmosferycznych w dwóch dotychczasowych kolejkach tego sezonu odbyły się w sumie tylko dwa mecze. W obu wystąpił Get Well Toruń i oba przegrał. W pierwszej kolejce uległ u siebie Stali Gorzów 44:46, a w minioną sobotę przegrał na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra 36:54.

O pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie toruńskiemu zespołowi będzie bardzo ciężko również w niedzielę. Wystąpi bowiem we Wrocławiu, do którego ligowy żużel wraca po rocznej przerwie. Cały poprzedni sezon ze względu na przebudowę Stadionu Olimpijskiego wrocławski zespół jako gospodarz jeździł w Poznaniu.

Kolejka ta pozostanie w cieniu poważnego wypadku Golloba, któremu uległ minionej niedzieli. Jego obecny klub GKM Grudziądz planuje rozpocząć akcje wspierające powrót do zdrowia utytułowanego zawodnika.

"Sami zawodnicy wyszli z tą inicjatywą i w trakcie prezentacji wystąpią w koszulkach z napisem "Tomasz Gollob #MistrzJestJeden". Wszyscy chcemy pokazać, że jest on dla nas ważnym elementem zespołu i jesteśmy z nim. Ponadto przygotowaliśmy osłony na kierownice z tym samym napisem i każdy z zawodników naszego zespołu będzie z taką osłoną startował w niedzielnych zawodach" - powiedział prezes zespołu z Grudziądza Arkadiusz Tuszkowski.

Wkrótce ruszy także sprzedaż gadżetów, z których cały dochód także zostanie przeznaczony na leczenie zawodnika.

Z przeżywającym trudne chwile Gollobem swoją solidarność będą chcieli wyrazić kibice i zawodnicy Stali Gorzów, która podejmie ROW Rybnik. Stowarzyszenie kibiców "Stalowcy" zapowiada przygotowanie specjalnej oprawy dedykowanej utytułowanemu żużlowcowi. Ma to być m.in. fana, czyli duża flaga sektorowa i inne akcenty.

Prezes KS Stal Gorzów Ireneusz Zmora powiedział natomiast, że klub jest gotowy do wsparcia Golloba. Zaznaczył jednak, że na razie trudno określić, jaka forma pomocy będzie mu potrzebna.

W czwartym spotkaniu tej kolejki Unia Leszno podejmie Falubaz Zielona Góra.

46-letni Gollob, indywidualny mistrz świata z 2010 r., w niedzielne przedpołudnie miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi.

Jak wykazały badania w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Jeszcze w niedzielę przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. We wtorek został z niej wybudzony.

3. kolejka żużlowej ekstraligi:

30 kwietnia (niedziela)

MrGarden GKM Grudziądz - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa (godz. 16.30)

Fogo Unia Leszno - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra (16.30)

Stal Gorzów - ROW Rybnik (19.00)

Betard Sparta Wrocław - Get Well Toruń (19.00)