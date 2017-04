Ekstraliga żużlowa. Odwołano mecz w Grudziądzu

Z powodu opadów deszczu odwołano mecz drugiej kolejki żużlowej ekstraligi pomiędzy MrGarden GKM Grudziądz a Cash Broker Stalą Gorzów. Nie podano jeszcze nowego terminu.

Przygotowania do meczu szły bez większych przeszkód. Dopiero kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem zawodów nad stadionem w Grudziądzu zebrały się ciemne chmury i zaczęło padać. Decyzję o dalszych losach spotkania przekładano, gdyż co jakiś czas deszcz ustępował. Gdy obiekt był niemal gotowy do próby toru, opady znów powróciły i sędzia zawodów Remigiusz Substyk zdecydował o odwołaniu zawodów.

Reklama

Nowego terminu jeszcze nie ustalono.