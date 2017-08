Ekstraliga żużlowa. Derby Pomorza i Kujaw mogą zdecydować o spadku

Get Well Toruń podejmie w 14. kolejce ekstraligi żużlowej MrGarden GKM Grudziądz. Lokalne derby mogą zdecydować o spadku „Aniołów” do 1. ligi. Ważyć się będą także losy ROW Rybnik oraz rozstrzygnięty zostanie układ par play off w górnej części tabeli.

Zdjęcie Emocji nie powinno zabraknąć w 14. kolejce ekstraligi /Fot. Waldemar Deska /PAP

Tak ciekawej końcówki rundy zasadniczej żużlowej ekstraligi dawno nie było. Zespół z grodu Kopernika przed 14. kolejką zajmuje ostatnie miejsce w tabeli mając na koncie zaledwie pięć punktów. W niedzielę zmierzy się z przedostatnim MrGarden GKM Grudziądz (10 punktów). Mimo, że nawet wygrana za trzy punkty nie pozwoli "Aniołom" przeskoczyć w tabeli grudziądzan, zespół z Torunia może zająć przedostatnie miejsce i o prawo startu w ekstralidze w 2018 roku będzie mógł walczyć w barażu.

Wszystko zależy od tego, czy i jaką karę wymierzą władze zarządzającej rozgrywkami spółki Ekstraliga Żużlowa klubowi ROW Rybnik za stosowanie dopingu przez ich zawodnika, Rosjanina Grigorija Łagutę. Kibice i sami zawodnicy zastanawiają się, kiedy zapadną decyzje.

"Czekamy na orzeczenie POLADA, a po nim nastąpi weryfikacja w sprawie Grigorija Laguty" - powiedział krótko Ryszard Kowalski, wiceprezes Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o.

Rybniczanom grozi odjęcie trzech lub nawet pięciu punktów, co jeśli się stanie, w zależności od wyników ostatniej kolejki fazy zasadniczej, może całkowicie zmienić kolejność na ostatnich trzech miejscach w tabeli.

Kluczowe dla klasyfikacji końcowej będzie zarówno spotkanie ROW w Lesznie, jak i grudziądzan w Toruniu. W najtrudniejszej sytuacji są żużlowcy z grodu Kopernika, którzy po raz kolejny nie będą mieli w składzie Grega Hancocka i Adriana Miedzińskiego. Mimo osłabienia zapowiadają walkę o komplet trzech punktów, tym bardziej, że pojadą przed własną publicznością. Pierwszy mecz w Grudziądzu wygrali 45:33 (rywalizację zakończono po 13 biegach). Podopieczni trenera Roberta Kempińskiego nie zamierzają się jednak łatwo poddać i także zapowiadają walkę o zwycięstwo.

Przed zawodnikami z Rybnika bardzo trudne spotkanie z Unią w Lesznie. Oba zespoły mają szansę na zdobycie trzech punktów, gdyż pierwszy mecz, rozegrany na stadionie ROW, zakończył się minimalną wygraną "Byków" 46:44.

Niewiadomych nie brakuje także w górnej części tabeli. O ile żużlowcy Betardu Sparty Wrocław, mający na swoim koncie 25 punktów, są niemal pewni pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej, to na kolejnych trzech wszystko jest jeszcze możliwe. Wrocławianie podejmą na własnym torze wicelidera tabeli Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra (22 pkt), a w drugiej parze zmierzą się trzecia Cash Broker Stal Gorzów (20 pkt) z czwartą Fogo Unią Leszno (20 pkt).

Program meczów 14. kolejki:

niedziela, 20 sierpnia

Get Well Toruń - MeGarden GKM Grudziądz (godz. 16.30)

Fogo Unia Leszno - ROW Rybnik (16.30)

Cash Broker Stal Gorzów - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa (19.30)

Betard Sparta Wrocław - Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra (19.00)