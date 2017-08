Ekstraliga żużlowa. Buczkowski i Łaguta zostają w Grudziądzu

Krzysztof Buczkowski i Rosjanin Artiom Łaguta nadal reprezentować będą barwy startującego w ekstralidze żużlowej MrGarden GKM Grudziądz. Nowe umowy podpisane zostaną w momencie otwarcia okna transferowego, ale strony już teraz ustaliły warunki współpracy na 2018 rok.

Zdjęcie Artiom Łaguta (żółty kask) /Fot. Tytus Żmijewski /PAP

Buczkowski i Łaguta byli w tym sezonie liderami swojego zespołu. Rosjanin w indywidualnej klasyfikacji po rundzie zasadniczej zajął trzecie miejsce wśród żużlowców. Artiom zdobył łącznie z bonusami 161 punktów i uzyskał średnią 2,236 pkt na bieg.

Reklama

Wartym odnotowania jest także fakt, iż jest zawodnikiem, który najwięcej razy w sezonie zasadniczym (39) linię mety mijał na pierwszej pozycji. Obecny sezon popularny "Tiomka" z pewnością zaliczy do udanych także z uwagi na to, iż wywalczył awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix.

"Buczek" w klasyfikacji indywidualnej zamyka pierwszą dwudziestkę i był to dla niego najlepszy sezon w ekstralidze. Na torze zdobył 135 punktów i uzyskał średnią 1,929 pkt na bieg.

Po ostatnim meczu, który jego zespół rozegrał na toruńskiej Motoarenie wychowanek GKM przyznał, że ambicje w Grudziądzu są większe niż dolna część tabeli, a jego marzeniem jest ścigać się do końca sezonu, a nie tylko rundy zasadniczej.

Dla obu zawodników będzie to już czwarty z rzędu sezon w żółto-niebieskich barwach.