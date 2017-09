Decyzja w sprawie Grigorija Łaguty w ciągu kilku dni

W ciągu kilku dni Ekstraliga Żużlowa ma zająć się sprawą Rosjanina Grigorija Łaguty, który we wtorek został zdyskwalifikowany na dwa lata przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA).

Zdjęcie Grigorij Łaguta /Tomasz Kudala /East News

- Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. jest na etapie ustalania treści komunikatu związanego z decyzją POLADA w sprawie Grigorija Laguty. Komunikat w tej sprawie zostanie wydany w ciągu najbliższych dni - przekazał Przemysław Szymkowiak, menedżer ds. PR PGE Ekstraligi.

Reklama

Kara nałożona przez POLADA liczona jest od 11 czerwca 2017 roku, kiedy to zawodnik został poddany kontroli, która wykazała obecność w organizmie Rosjanina zabronionego środka. Decyzja ta otwiera teraz drogę spółce zarządzającej rozgrywkami żużlowej ekstraligi do unieważnienia wyników uzyskanych przez Łagutę, a więc weryfikacji wyników spotkań jego klubu ROW Rybnik, w których wystartował.

Łaguta wraz z "Rekinami" do momentu zawieszenia wystąpił w trzech spotkaniach. Mecz z Włókniarzem Vitroszlif CrossFit Częstochowa jego zespół wygrał 49:41, a z Cash Broker Stal Gorzów 50:40. Jeżeli wyniki obu spotkań zostaną przez Ekstraligę zweryfikowane, ROW straci aż pięć punktów, w efekcie czego zamiast 11, będzie miał ich sześć i spadnie na ostatnie miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. To oznaczać będzie degradację zespołu z Rybnika do 1. ligi.



Zmiany dotkną także zespoły z Grudziądza i Torunia. MrGarden GKM przesunie się na miejsce szóste i oznaczać to będzie utrzymanie w ekstralidze, a Get Well Toruń o prawo rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej zmierzy się w barażu z drugim zespołem 1. ligi.