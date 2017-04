Cezary Rybacki: Lekarze zaczynają wybudzać Tomasza Golloba

Doktor Cezary Rybacki, który od 30 lat dba o zdrowie Tomasza Golloba, poinformował, że lekarze zaczynają wybudzać ze śpiączki farmakologicznej żużlowca. Legenda polskiego speedwaya miała w niedzielę tragiczny w skutkach wypadek na torze motocrossowym w Chełmnie.

"Stan Tomasza Golloba jest stabilny, dlatego lekarze za chwilę rozpoczną jego wybudzanie ze śpiączki. Wczesnym popołudniem okaże się, czy wszystko poszło zgodnie z planem" - powiedział dr Cezary Rybacki reporterowi RMF FM.



Gollob przeszedł w niedzielę w szpitalu w Bydgoszczy skomplikowaną operację. Zabieg przeprowadził znany neurochirurg prof. Marek Harat. 46-letni żużlowiec doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem. Doszło także do uszkodzenia rdzenia kręgowego, choć nie został on przerwany i to daje pewną nadzieję. Miał też stłuczone płuca i dlatego jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.



Cezary Rybacki podkreślił w poniedziałek, że sprawa jest bardzo poważna i są obawy czy Tomasz Gollob wróci do zdrowia sprzed wypadku. Wieloletni lekarz i przyjaciel najlepszego polskiego żużlowca nie pozostawił złudzeń, co do dalszej sportowej kariery. "Moim zdaniem powrót do sportu jest niemożliwy. Kariera sportowa Tomasza Golloba zakończyła się w niedzielę" - podkreślił Cezary Rybacki.

"Liczymy, że Tomek sobie z tym poradzi" - mówił o obrażeniach Golloba jego brat Jacek na antenie RMF FM. "Mamy nadzieję, że sytuacja poprawi się na tyle, że Tomek będzie mógł chodzić. Jest też sprawa funkcji serca, która została zawahana i zmiażdżonego rdzenia kręgowego. W tej chwili wszyscy musimy być razem" - dodał.

Tomasz Gollob to legenda polskiego speedwaya. Na najwyższym podium mistrzostw świata stawał siedmiokrotnie - sześć razy drużynowo i raz indywidualnie (2010). W swojej kolekcji ma jeszcze sześć srebrnych i trzy brązowe medale MŚ. 22 razy wygrał zawody Grand Prix. 30-krotny mistrz Polski (indywidualnie, drużynowo, w parach). Z drużyną Ipswich Witches zdobył w 1998 roku mistrzostwo Wielkiej Brytanii, a w 2005 roku świętował mistrzostwo Szwecji z Vastervik Speedway. Ma też na koncie mnóstwo innych sukcesów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

RK



