Cash Broker Stali Gorzów z brązowym medalem mistrzostw Polski na żużlu

W rewanżowym meczu o trzecie miejsce w żużlowej ekstralidze Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra przegrał z Cash Broker Stal Gorzów 44:46. W dwumeczu lepsi okazali się żużlowcy Stali i to oni zostali brązowymi medalistami drużynowych mistrzostw Polski w tym sezonie.

Zdjęcie Jarosław Hampel (kask czerwony), Andriej Karpow (niebieski) i Przemysław Pawlicki (biały) /Fot. Lech Muszyński /PAP

Pierwszy mecz "małego finału" Stal Gorzów wygrała 52:38, a w dwumecz 98:82. To piąty brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w dorobku klubu z Gorzowa. Wszystkich ma teraz 26, w tym dziewięć złotych.

Znakomite zawody zaliczył junior Stali Rafał Karczmarz, który w czterech startach zdobył osiem punktów plus jeden bonus.



Pierwotnie mecz miał odbyć się 24 września, ale z uwagi na zły stan toru po opadach deszczu został odwołany i przełożony na 1 października. W tę niedzielę pogoda dopisała, w Zielonej Górze świeciło słońce. Stal przyjechała do Zielonej Góry z 14-punktowa zaliczką z własnego toru.

Tydzień wystarczył, aby ze składu Falubazu wypadł Jacob Thorssell. Szwed w lidze angielskiej doznał kontuzji kręgosłupa i zakończył się dla niego sezon. Zastąpił go Ukrainiec Andrij Karpow. Stal nadal musiała sobie radzić bez Nielsa Kristiana Iversena, a jeden z jej liderów - Martin Vaculik spędził kilka minionych dni na leczeniu zapalenia ucha środkowego.

Falubaz rozpoczął odrabianie strat od pierwszego biegu. W nim najszybszy był Jarosław Hampel. Drugie miejsce zajął Przemysław Pawlicki, a trzeci był Karpow. Tym samym gospodarze wygrali 4:2. Za niespodziankę należy uznać ostatnia pozycję Martina Vaculika. W biegu juniorów Stal zrewanżowała się rywalom i to ona wygrała 4:2. Wygrał Rafał Karczmarz przed Alexem Zgardzińskim. Punkt wywalczył Hubert Czerniawski.

W trzeciej odsłonie mieliśmy remis. Krzysztof Kasprzak pokonał w nim liderów Falubazu - Jasona Doylea i Patryka Dudka. Tego ostatniego do końca atakował Linus Sundstroem.

W wyścigu kończącym pierwszą serię po raz drugi w tym meczu doszło do podziału punktów. Zwyciężył Bartosz Zmarzlik. Za jego plecami metę minęli Zgardziński i Piotr Protasiewicz. W tej fazie spotkania Falubaz nie zdołał pomniejszyć straty z Gorzowa.

Po kosmetyce toru mieliśmy następny remis. Ze startu najlepiej wyszedł Martin Vaculik, ale na początku drugiego okrążenia wyprzedził go Patryk Dudek. Trzeci był Pawlicki, a ostatni Doyle. Dudek osiągnął najlepszy czas od początku zawodów. W następnym wyścigu wygrał Protasiewicz. Dwie kolejne pozycje zajęli Kasprzak i Sundstroem. Tonder nie liczył się w walce o punkty.

W 7. biegu Stal zadała pierwszy poważny cios rywalom i wyszła na prowadzenie. Zmarzlik z Karczmarzem pokonali podwójnie Karpowa i Hampela. W dwumeczu przewaga zespołu z Gorzowa wzrosła do 18 punktów. Zwycięstwo gorzowian w tym wyścigu było przekonujące.

Zaraz potem Stal wyprowadziła drugi cios. Tym razem 5:1 Protasiewicza i Zgardzińskiego pokonała para Pawlicki/Vaculik. Niemal na całych trybunach przy Wrocławskiej zapanowała cisza. Głośno było jedynie w sektorze fanów żółto-niebieskich. Gorzowianie wygrywali już 28:20.

9. odsłona tych zawodów przyniosła trzeci z rzędu podwójny triumf gorzowskiej Stali. W niej sięgnęli po pięć punktów Sundstorem wraz z Kasprzakiem. W tym momencie zespół z Grodu nad Wartą prowadził 33:21, a to oznaczało, że w teorii Stal nie mogła już stracić brązowego medalu.

4:2 - taki wynik padł w 10. biegu na korzyść Falubazu. Najszybszy był Jason Doyle, ale okrasą była walka na dystansie Patryka Dudka z Bartoszem Zmarzlikiem. Ten drugi był lepszy. Stal wygrywała w Zielonej Górze różnicą 10 punktów, a w dwumeczu jej przewaga sięgała 24.

W 11. biegu trener Marek Cieślak w ramach rezerwy taktycznej w miejsce Karpowa wystawił Patryka Dudka. Dudek wygrał, a Piotr Protasiewicz był drugi, choć na początku jechał ostatni. Na dystansie popisał się znakomita akcją wyprzedzając oby żużlowców z Gorzowa. Falubaz po raz pierwszy w tym meczu wygrał 5:1.

Następny bieg to kolejny ruch taktyczny Marka Cieślaka. Mateusza Tondera zastąpił Alex Zgardziński. Nic to jednak nie dało. Stal wygrała podwójnie. Trójkę dopisał do swojego dorobku Rafał Karczmarz, któremu asystował Martin Vaculik. To zwycięstwo przypieczętowało wygraną Stali w dwumeczu.

Potem to Falubaz wygrał 5:1 i przed biegami nominowanymi było 42:36 dla zespołu z Gorzowa. Falubaz nie miał szans na medal, ale mógł jeszcze powalczyć o zwycięstwo meczowe w pojedynku derbowym.

14. bieg zielonogórzanie wygrali 4:2, choć po stracie dość długo Protasiewicz z Hampelem jechali na czele. Kasprzak jednak kąsał przez trzy okrążenia Jarosława Hampela i odebrał mu dwa punkty. Ostatni był Karczmarz, który decyzją trenera Stanisława Chomskiego pojechał za Sundstroema. Z kolei Protasiewicz jechał za Jasona Doylea.

Przy stanie 40:44 Falubaz mógł jeszcze doprowadzić do remisu. Tak się jednak nie stało. 15. bieg wygrał Dudek, ale drugi był Przemysław Pawlicki i Stal wygrała derby Ziemi Lubuskiej 46:44.

W Zielnej Górze Stal miała bardziej wyrównany skład. Jej liderzy zanotowali więcej indywidualnych zwycięstw. Do tego znakomicie zaprezentował się Rafał Karczmarz, który wygrał nawet z Jasonem Doylem. Gorzowianie zamknęli temat walki o medal trzema podwójnymi zwycięstwami z rzędu. Z kolei drużyna gospodarzy miała więcej "dziur" w składzie, a jej liderzy zbyt późno nawiązali wyrównana walkę z rywalami i zaczęli odrabiać straty.

Nie jest też tajemnicą, że oba klubu liczyły w tym sezonie na krążek z cenniejszego kruszcu. Stal przegrała jednak półfinał ze Spartą Wrocław, a Falubaz musiał w nim uznać wyższość Unii Leszno. Przypomnijmy, że mistrzami Polski w 2017 r. zostali żużlowcy z Leszna.

Czwarte w tym sezonie, a 94. w historii Derby Ziemi Lubuskiej na żużlu zakończyły się zwycięstwem Stali. Tym samym w ogólnym bilansie tejże rywalizacji na czele jest Stal, która wygrała dotychczas 52 mecze. Falubaz ma w dorobku 36 zwycięstw. W sześciu przypadkach starcia lokalnych rywali kończyły się remisami.





Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra - Cash Broker Stal Gorzów 44:46

Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 14 (1,3,1,3,3,3), Piotr Protasiewicz 11 (1,3,1,2,3,1), Jarosław Hampel 7 (3,0,1,2,1), Jason Doyle 6 (2,0,3,1,-), Alex Zgardziński 4 (2,2,0,0), Andriy Karpov 2 (1,1,d,-), Mateusz Tonder 0 (0,0,-).

Cash Broker Stal Gorzów: Przemysław Pawlicki 9 (2,1,3,1,2), Bartosz Zmarzlik 9 (3,3,2,1,0), Krzysztof Kasprzak 9 (3,2,2,0,2), Rafał Karczmarz 8 (3,2,3,0), Martin Vaculik 6 (0,2,2,2), Linus Sundstroem 4 (0,1,3,0,-), Hubert Czerniawski 1 (1,0,0).

Najlepszy czas dnia: 60,12 s uzyskał w 12. biegu Rafał Karczmarz.

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno).

Widzów: ok. 8 tys.