Betard Sparta Wrocław - Cash Broker Stal Gorzów 44:45 w 4. rundzie PGE Ekstraligi

W starciu dwóch niepokonanych wcześniej ekip PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław przegrała po niesamowicie emocjonującym meczu z Cash Broker Stalą Gorzów 44:45.

Zdjęcie Żużlowiec Stali Gorzów Krzysztof Kasprzak upadł podczas meczu we Wrocławiu /Krzystyna Paczkowska /Newspix.pl

Już na początku swojego pierwszego wyścigu pech dopadł Krzysztofa Kasprzaka. Sytuacja wyglądała niebezpiecznie. Doświadczony żużlowiec Stali upadł na dojeździe do pierwszego łuku po tym, jak doszło do kontaktu jego przedniego koła z tylnym Macieja Janowskiego. Sędzia nakazał powtórzenie biegu w pełnej obsadzie, ale Kasprzak nie był w stanie kontynuować jazdy. Z podejrzeniem złamania obojczyka został przewieziony na badania do szpitala.



Niestety, obawy potwierdziły się i lekarze stwierdzili złamanie obojczyka, a to może oznaczać wykluczenie zawodnika ze startów na ok. pięć tygodni.



Jego zespół zupełnie nie radził sobie w pierwszej fazie zawodów. Po pierwszym biegu zakończonym remisem, trzy kolejne przegrali 1-5 i tracili już 12 "oczek" (6-18).

Kolejne wyścigi były już wyrównane i najczęściej kończyły się remisami, a szósty i ósmy bieg goście wygrali. W jedenastym Martin Vaculik i Niels Kristian Iversen zaliczyli podwójne zwycięstwo, dzięki czemu Stal zniwelowała straty do zaledwie czterech punktów (31:35).

Po chwili goście jednak przegrali bieg 0:5, bo na drugim okrążeniu upadł Przemysław Pawlicki i nie zdążył zbiec z motocyklem z toru, a w powtórce zdefektował motocykl Rafała Karczmarza.

Gdy wydawało się, że gospodarze już nie oddadzą zwycięstwa, kolejne dwa wyścigi przegrali 1-5 i przed ostatnim startem prowadzili tylko 42:41. Iversen i Bartosz Zmarzlik lepiej ruszyli spod taśmy i choć na dystansie drugiego z nich, po kapitalnej walce, wyprzedził Janowski, to ze zwycięstwa mogli cieszyć się gorzowianie.

Wrocławianie byli osłabieni brakiem Vaclava Milika, który startował w eliminacjach do Grand Prix w Lonigo.

MZ

Betard Sparta Wrocław - Cash Broker Stal Gorzów 44:45

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 15 (2,3,2,3,3,2), Tai Woffinden 8 (3,2,w,3,0,0), Maksym Drabik 6 (3,3,d,0), Tomasz Jędrzejak 6 (3,2,0,d, 1,0), Andrzej Lebiediew 5 (0,3,0,1,1), Damian Dróżdż 4 (2,0,2).



Cash Broker Stal Gorzów: Niels Kristian Iversen 14 (1,2,3,3,2,3), Martin Vaculik 12 (1,1,1,3,3,3), Bartosz Zmarzlik 10 (1,2,2,2,2,1), Przemysław Pawlicki 6 (2,1,1,w,2), Rafał Karczmarz 3 (1,1,1,d), Krzysztof Kasprzak 0 (u), Hubert Czerniawski 0 (0,0).