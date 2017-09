Awans Unii Tarnów do ekstraligi

Żużlowcy Grupy Azoty Unii Tarnów wygrali rozgrywki pierwszej ligi i w przyszłym sezonie po rocznej przerwie powrócą do ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym pokonali Zdunek Wybrzeże Gdańsk 50:40 i odrobili straty z pierwszego spotkania (32:40).

Zdjęcie Jakub Jamróg z Unii Tarnów /Sebastian Maciejko /Newspix

Rewanżowy mecz finałowy:

Grupa Azoty Unia Tarnów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 50:40

Reklama

Grupa Azoty Unia: Jakub Jamróg 11, Artur Mroczka 10, Kenneth Bjerre 10, Artur Czaja 9, Peter Ljung 6, Patryk Rolnicki 4, Kacper Konieczny 0.

Zdunek Wybrzeże: Anders Thomsen 15, Kacper Gomólski 11, Troy Batchelor 5, Mikkel Bech 4, Dominik Kossakowski 3, Hubert Łęgowik 1, Marcin Turowski 1.



Pierwszy mecz 32:40. Zespół z Tarnowa awansował do ekstraligi, a Wybrzeże o miejsce w elicie będzie rywalizowało w barażu z Get Well Toruń. Z ekstraligi spadł ROW Rybnik.