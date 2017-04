Antonio Lindbaeck: Modlimy się za Tomasza Golloba

- Modlimy się za niego i wierzymy, że wszystko dobrze się ułoży, że operacja przebiegła pomyślnie - powiedział o wypadku Tomasza Golloba szwedzki żużlowiec Antonio Lindbaeck.

Gollob miał wypadek na "okrążeniu rozpoznawczym" przed motocrossowymi mistrzostwami Polski strefy północnej w Chełmnie. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala wojskowego w Bydgoszczy, gdzie przeszedł operację.



Zanim trafił na stół operacyjny, przeszedł badanie tomografem komputerowym, które wykazało, że ma złamany krąg piersiowy TH7, uszkodzony rdzeń i obustronne stłuczenie płuc.

Ponad trzygodzinną operację przeprowadził neurochirurg, prof. Marek Harat, który w przeszłości wielokrotnie zajmował się zdrowiem najlepszego polskiego żużlowca. Po zabiegu nie miał dobrych wiadomości. Gollobowi grozi niedowład, a może porażenie ruchowe.



Ze względu na stłuczenie płuc żużlowiec utrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej. We wtorek lekarze podejmą próbę wybudzenia Golloba.



"Usłyszeć coś takiego, to bardzo zła wiadomość. Zwłaszcza, jeśli dotyczy ona kogoś, kto jest ci bliski" - podkreślił Lindbaeck.

