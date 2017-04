14 czerwca towarzyski mecz żużlowców Polska - Rosja

Polscy żużlowcy zmierzą się towarzysko z Rosją. Mecz odbędzie się 14 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim.

Zdjęcie Marek Cieślak /Marek Podmokły /

Dla podopiecznych Marka Cieślaka będzie to ostatni sprawdzian przed finałem Drużynowego Pucharu Świata.

Ostrów Wielkopolski już kilkakrotnie był gospodarzem towarzyskich meczów reprezentacji Polski, przed czterema laty właśnie żużlowcy "Sbornej" byli sparingpartnerem "Biało-czerwonych". Pojedynek zakończył się wygraną gospodarzy 51:42, a ostatni w lipcu ubiegłego roku w Krakowie remisem 45:45.

- Wracamy do Ostrowa Wielkopolskiego z meczem żużlowej reprezentacji Polski. Wcześniejsze spotkania i turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców, dlatego mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. Chcemy dać mieszkańcom nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także show, które sprawi, że kibice będą zadowoleni. Będziemy współpracować z klubem TŻ Ostrovia, dlatego też trzymamy kciuki za klub, ponieważ mieszkańcy Ostrowa zasługują na żużel - powiedział Karol Lejman z firmy One Sport, która zajmuje się organizacją spotkań reprezentacji Polski.

Jak dodał, podczas spotkania będą zbierane pieniądze na rehabilitację rosyjskiego zawodnika Witalija Biełousowa, który dwa lata temu nabawił się poważnego urazu kręgosłupa.

Obie reprezentacje mają wystąpić w najsilniejszych składach. Dla podopiecznych Marka Cieślaka będzie to egzamin generalny przed finałem Drużynowego Pucharu Świata, który odbędzie się 8 lipca w Lesznie. Biało-czerwoni bronią tytułu. Polacy, jako gospodarz, mają w nim zagwarantowany udział. Rosjanie będą rywalizować w eliminacjach.

Obecny na konferencji przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański poinformował, że podczas czerwcowego meczu będzie miała miejsca wyjątkowa uroczystość.

- Wprowadzimy do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski kolejnego wybitnego, polskiego żużlowca. W Zielonej Górze był to Andrzej Huszcza, natomiast nie mogę zdradzić, która z wybitnych postaci dołączył do tego grona. Z pewnością kibice będą świadkami czegoś niezwykłego - podkreślił Szymański.

Polska reprezentacja rozegrała już w tym roku jeden mecz towarzyski; w ostatnią niedzielę pokonała w Zielonej Górze drużynę Reszty Świata 46:44.