Zimowe igrzyska w 2030 roku w Polsce?

Karpacz i Szklarska Poręba powalczą o Zimowe Igrzyska Olimpijskie! Polskie miasta chciałyby, do spółki z kilkoma ośrodkami z Czech, zorganizować turniej w 2030 roku. - Jesteśmy w stanie zrealizować ten pomysł. I mówię teraz na serio, to nie są żarty. Oczywiście wszystko zależy też od strony czeskiej, ale jeżeli Polskę stać na 500 plus, to stać nas także na zimowe igrzyska olimpijskie - powiedział w rozmowie z x-news Tomasz Stanek, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych w karpackim urzędzie miasta. Dostawca: x-news