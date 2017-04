Tomasz Brzeski w ciężkim stanie po wypadku w Zakopanem

W sobotę podczas ósmej edycji zawodów w skiaplinizmie w Zakopanem doszło do bardzo groźnego wypadku. Tomasz Brzeski wpadł na skałę z dużą prędkością i doznał poważnego urazu głowy. Zawodnik znajduje się w śpiączce farmakologicznej.

Zdjęcie Skialpinizm jest coraz bardziej popularny, ale też niebezpieczny /Fot. Mieszko Stanisławski /East News

Informację o wypadku podał serwis festiwalbiegowy.pl. Tomasz Brzeski stracił przytomność i został przetransportowany do szpitala w Krakowie, gdzie przeszedł operację. Lekarze określają jego stan jako ciężki.



"Druga doba za nami. Tomek wygląda coraz lepiej. Wszystko powoli się stabilizuje ale nadal jest to stan ciężki, obrzęk nie narasta a to jest najważniejsze. Wiemy, że Tomek dziękuję Wam za ten czas, który poświęcacie na modlitwę w jego intencji. Widzimy, że ma w sobie potężną wolę walki i chęć do życia, dlatego nie ustajemy w modlitwie i całą naszą siłę przekazujemy Tomkowi łącząc się z nim w tych.. Najważniejszych zawodach. Amen" - napisała żona zawodnika na jednym z portali społecznościowych.



Tomasz Brzeski to wszechstronny sportowiec, który uprawia biegi górskie, triathlon, narciarstw i kolarstwo. W parze z Andrzejem Bargielem sięgnął po mistrzostwo Polski w skialpinizmie. Ma na koncie także złoty medal mistrzostw Polski w nordic walking.

Reklama