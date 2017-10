Stany Zjednoczone chcą zorganizować zimowe igrzyska olimpijskie

Stany Zjednoczone są zainteresowane zorganizowaniem zimowych igrzysk w 2026 lub 2030 roku. O tym pomyśle dyskutowano podczas zgromadzenia Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego (USOC) w Colorado Springs.

Zdjęcie Larry Probst /AFP

- Idealny byłby rok 2030, a to z tego względu, by uniknąć zamieszania w związku z przygotowaniami Los Angeles do letnich igrzysk 2028 - oświadczył szef USOC Larry Probst.

USOC byłby zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury szczególnie w przypadku podwójnego wyboru przez MKOl gospodarzy zimowych igrzysk w 2026 i 2030 roku - dodał Probst.

Przed miesiącem na sesji MKOl-u w Limie w jednym głosowaniu wybrano organizatorów dwóch letnich igrzysk - w Paryżu w 2024 oraz w Los Angeles w 2028 roku.

Wśród amerykańskich kandydatów wymieniane są m.in. Denver, Reno-Tahoe oraz Salt Lake City, które gościło już zimowe igrzyska w 2002 roku.