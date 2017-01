Prezydent Andrzej Duda otworzył charytatywne zawody narciarskie

Prezydent Andrzej Duda otworzył w niedzielę w Zakopanem charytatywne zawody narciarskie zjeżdżając jako kapitan drużyny, w której skład wchodzi czołówka polskich narciarzy – olimpijczyków. Dochód z imprezy wesprze niepełnosprawnych sportowców.

Zdjęcie Prezydent RP, Andrzej Duda (z lewej) w towarzystie Apoloniusza Tajnera /Andrzej Grygiel /PAP

To już trzecia edycja charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2017". To wydarzenie wspierające podopiecznych fundacji Handicap Zakopane, podczas której narciarze ustanawiają rekord Guinnessa w jeździe na nartach non stop przez 12 godzin.

Reklama

- Serdecznie dziękuję, że jesteście państwo tutaj, że poświęcacie niedzielę, aby wziąć udział w tych zawodach. Mamy do przejechania co najmniej 603 km, bo poprzedni rekord to 602 km. Mam nadzieję, że państwo podołacie - mówił tuż przed rozpoczęciem maratonu prezydent.

Prezydent podziękował za zorganizowanie tego wydarzenia i za popularyzowanie narciarstwa.

- Aby jak najwięcej ludzi w ten zdrowy, sportowy sposób spędzało czas. Życzę wszystkim powodzenia i abyśmy z uśmiechem zakończyli te zawody, wtedy kiedy rekord zostanie już pobity - mówił przed pierwszym zjazdem prezydent.

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podziękował prezydentowi za to, że "na wszystkie prośby władz miasta odpowiada pozytywnie z pełnego serca z otwartością dla nas". - Robi pan to z serca dla tych, którzy otrzymają konkretną pomoc - mówił Dorula.

- Chcemy przejechać jak najwięcej kilometrów na nartach, bo mamy w tym wielki cel. Chcemy pozyskać środki na działania fundacji Handicap Zakopane. Im więcej przejedziemy kilometrów tym więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych dla niepełnosprawnych sportowców - wyjaśniła prezes fundacji, olimpijka Małgorzata Tlałka-Długosz.

Sponsor zawodów, grupa PZU przekaże pieniądze za każdy przejechany na nartach kilometr. Na trasie narciarskiej na polanie Szymoszkowej pojawią się utytułowani narciarze, mistrzowie Polski i olimpijczycy. Narciarski maraton potrwa do godziny 20.00 i wówczas okaże się, czy dotychczasowy rekord przejechanych na nartach kilometrów został pobity.