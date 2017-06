NHL. Szwajcar Nico Hischier wybrany jako pierwszy w drafcie

Szwajcar Nico Hischier został wybrany jako pierwszy w drafcie do zawodowej ligi hokeja na lodzie NHL. 18-letni zawodnik trafił do New Jersey Devils.

Zdjęcie Nico Hischier /AFP

Hischier (urodzony 4 stycznia 1999 roku) ostatnio występował w Halifax Mooseheads w juniorskiej lidze QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League). Zdobył 38 goli i miał łącznie 86 punktów w 57 spotkaniach.

Bardzo dobrze zaprezentował się też podczas tegorocznych mistrzostw świata U-20; strzelił cztery bramki i zaliczył trzy asysty w pięciu meczach.

Wcześniej ze szwajcarskich hokeistów najwyżej w drafcie był Nino Niederreiter - piąty w 2010 roku.

Z numerem 2 w tej edycji wybrany został przez Philadelphia Flyers Kanadyjczyk Nolan Patrick, a z numerem 3 przez Dallas Stars - Fin Miro Heiskanen.

Nowa, 31. drużyna w rozgrywkach NHL - Vegas Golden Knights pozyskała z numerem szóstym Kanadyjczyka Cody'ego Glassa.

Draft, czyli wybór młodych zawodników do poszczególnych drużyn, ma na celu wyrównywanie szans w lidze. Pierwszeństwo w angażowaniu nowych graczy ma bowiem 14 zespołów, które w poprzednim sezonie nie zakwalifikowały się do play off.