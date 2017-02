MŚ w skeletonie: Jacqueline Loelling najmłodszą złotą medalistką w historii

Niemka Jacqueline Loelling została w sobotę najmłodszą w historii złotą medalistką mistrzostw świata w skeletonie. 22-letnia zawodniczka w Koenigssee wyprzedziła o 0,25 s obrończynię tytułu, rodaczkę Tinę Hermann. Trzecia była mistrzyni olimpijska Brytyjka Lizzy Yarnold.

Nietypowo, bo policzono jedynie trzy zamiast czterech zjazdów. Powodem była nieprzypisowa pogoda w trakcie drugiego ślizgu. Postanowiono go w piątek przerwać i ostatecznie anulowano jego wyniki.

- To były moje dni. W sobotę doszła jeszcze wspaniała pogoda i jestem przeszczęśliwa. Moim celem było zdobycie medalu, ale nie spodziewałam się złota - przyznała Loelling.

To nie był jej debiut w tego typu imprezie. W 2015 roku w Winterbergu wystąpiła jako mistrzyni świata juniorek. Nigdy wcześniej nie wystąpiła nawet w zawodach Pucharu Świata. Była mało doświadczona, ale bez kompleksów podeszła do startu. Wywalczyła srebro, co było wielką sensacją.

Medalistki MŚ w skeletonie:

1. Jacqueline Loelling (Niemcy) 2.35,35

2. Tina Hermann (Niemcy) strata 0,25

3. Elizabeth Yarnold (W. Brytania) 0,73