MŚ w łyżwiarstwie figurowym - troje Polaków wystąpi w Helsinkach

Troje Polaków wystąpi w rozpoczynających się w środę w Helsinkach mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym. W konkurencji par tanecznych o kwalifikację olimpijską będą walczyli Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew, a w gronie solistów zaprezentuje się Igor Rezniczenko.

- To najważniejsze zawody w naszej karierze. Byłoby wspaniale, gdybyśmy już w Finlandii zapewnili sobie udział w przyszłorocznych igrzyskach, a nie musieli szukać szansy dodatkowo jesienią. Wiemy na co nas stać, a dobry występ w europejskim czempionacie utwierdził nas w przekonaniu, że idziemy właściwą drogą - powiedziała Kaliszek.

Polska para dotarła do Helsinek w niedzielę. Celem podopiecznych trenerki Sylwii Nowak-Trębackiej jest zajęcie miejsca wyższego niż przed rokiem w Bostonie, gdzie uplasowali się na szesnastej pozycji.

- Wcale nie jest tak, że jest nam teraz łatwiej. Sędziowie lepiej nas znają i wiedzą, w jaki sposób wykonujemy poszczególne elementy. Nie możemy sobie pozwalać nawet na drobne błędy, bo są one później niezwykle kosztowne w ostatecznej punktacji. Wierzymy jednak, że nasze widowiskowe układy, które prezentujemy od początku sezonu, znów zrobią wrażenie i nasze przejazdy będą się podobały również publiczności - dodała łyżwiarka toruńskiego Axla.

Polska para taneczna zajęła w styczniowych mistrzostwach Europy, które odbywały się w czeskiej Ostrawie, ósme miejsce - najwyższe od wielu lat wśród biało-czerwonych występujących na imprezie tej rangi. Solista Rezniczenko zajął w tych zawodach 25. pozycję. Jednej lokaty zabrakło mu do awansu do programu dowolnego.

- System kwalifikacji na IO w 2018 roku jest zawiły, bo najlepsze pary wywalczą nie tylko miejsce dla siebie, ale również dodatkowe dla krajów. Liczyliśmy jednak, że jeżeli zajmiemy trzynaste bądź czternaste miejsce, to powinno to spokojnie wystarczyć do kwalifikacji. Wyjazd na najważniejszą sportową imprezę na świecie jest naszym marzeniem. Po to trenujemy i staramy się być coraz lepszymi - wspomniała Kaliszek.

Spodyriew podkreślał przed wyjazdem do Helsinek, że para da z siebie nie sto, a dwieście procent. - Motywacji nam nie zabraknie. Zawsze staramy się cieszyć tym, co robimy - mówił.

Do udziału w zawodach w stolicy Finlandii zgłoszono 195 zawodników i zawodniczek z 44 krajów.

Przed rokiem złote medale zdobyli Hiszpan Javier Fernandez wśród solistów oraz Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa w gronie solistek. Najlepsi w konkurencji par tanecznych okazali się reprezentanci Francji Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron, a w parach sportowych Kanadyjczycy Meagan Duhamel oraz Eric Redford.

Mistrzostwa świata w konkurencji solistów odbywają się od 1896 roku. Pierwszym medalistą został wtedy w St.Petersburgu w Parku Jusupowskim Niemiec Gilbert Fuchs wyprzedzając Austriaka Gustava Huegela i Rosjanina Georga Sandersa. Kobiety pierwsze medale rozdzieliły w szwajcarskim kurorcie Davos dziesięć lat później. Triumfowała Brytyjka Madge Syers przed Austriaczką Jenny Herz i Węgierką Lily Kronberger.

Rywalizacja w parach sportowych pojawiła się w programie mistrzostw globu w St.Petersburgu w 1908 roku. Wygrali wtedy Austriacy Anna Huebler i Heinrich Burger przed Brytyjczykami Phyllis Johnson i Jamesem H. Johnsonem oraz Rosjanami Lidią Popową i A. L. Fischerem.Mistrzostwa świata solistów oraz par sportowych po raz pierwszy rozegrano w jednym mieście, w 1930 roku, kiedy najlepszych zawodników gościł Nowy Jork.

Pierwszymi złotymi medalistami MŚ w parach tanecznych zostali w 1952 roku w Paryżu Brytyjczycy Jean Westwood i Lawrence Demmy dystansując rodaków Joan Dewhirst i Johna Slatera i Amerykanów Carol Ann Peters i Daniela Ryana.

Medaliści MŚ 2016 w Bostonie i lokaty Polaków:

solistki

1. Jewgienia Miedwiediewa (Rosja)

2. Ashley Wagner (USA)

3. Anna Pogoriła (Rosja)

soliści

1. Javier Fernandez (Hiszpania)

2. Yuzuru Hanyu (Japonia)

3. Boyang Jin (Chiny)

pary taneczne

1. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (Francja) 2. Maia Shibutani, Alex Shibutani (USA) 3. Madison Chock, Evan Bates (USA) ...

16. Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew (Polska)

pary sportowe

1. Meagan Duhamel, Eric Redford (Kanada) 2. Wenjing Sui, Cong Han (Chiny) 3. Aliona Savchenko, Bruno Massot (Niemcy)

Program MŚ 2017:

29 marca (środa)

program krótki solistek

ceremonia otwarcia

program krótki par sportowych

30 marca (czwartek)

program krótki solistów

program dowolny par sportowych - finał

31 marca (piątek)

program krótki par tanecznych

program dowolny solistek - finał

1 kwietnia (sobota)

program dowolny solistów - finał

program dowolny par tanecznych - finał.