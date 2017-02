MŚ w Lahti. Petter Northug: Listy miłosne do mnie sortuje... mama

Norweg Petter Northug jest tak popularny wśród skandynawskich kobiet, że codziennie dostaje dziesiątki listów miłosnych.

Zdjęcie Petter Northug /AFP

Biegacz wyjaśnił, że wszystkie otwiera, czyta i sortuje jego matka. "Powodem jest nie tylko brak mojego czasu, lecz tradycja rodzinna i nasza religia" - powiedział.

Reklama

Dwukrotny mistrz olimpijski i 13-krotny świata, w tym zdobywca czterech złotych medali podczas MŚ w Falun przed dwoma laty wyjaśnił, że należy do parafii wolnego kościoła ewangelicko-luterańskiego, który ma w Norwegii zaledwie 22 tysiące członków, podczas gdy kościół państwowy tego samego wyznania aż 3,7 miliona.

"Mężczyźni w mojej rodzinie żenią się dopiero po trzydziestce, a żony wybierają im matki. Ja w styczniu skończyłem 31 lat, więc już nadchodzi ten czas" - wyjaśnił.

Jego wypowiedź w reportażu wyemitowanym na antenie kanału telewizji TV2 została potraktowana z wielkim zaskoczeniem z racji wieloletnich medialnych i prywatnych wybryków, które sprawiły, że nazywany jest enfant terrible norweskiego sportu i "dużym chłopcem". Pomimo to sprawy religijne traktowane są w Norwegii z powagą i wyznanie biegacza zostało przyjęte z dużym szacunkiem.

"Wszystkie listy do Pettera przychodzą na mój adres i to ja je otwieram i uważnie czytam. Mają bardzo różną treść, od grzecznych i wyważonych do bardzo wyuzdanych z wyrafinowanymi opisami seksu z moim synem. Te w oczywisty sposób cenzuruję wyrzucając do kosza" - powiedziała z kolei May Northug.

Biegacz zdaje sobie sprawę, że jest już dorosły i czuje się nieco skonsternowany tym, iż listy z propozycjami małżeństwa lub seksu czyta jego matka. "Czuję się nieco niekomfortowo zdając sobie sprawę jakie treści czyta mama, ale wierzę, że znajdzie mi dobrą żonę" - dodał.

Na pytanie jaka ma być wybranka syna May Northug opisała: "normalna i pracowita dziewczyna, nie szukająca sławy ani pieniędzy i z nogami na ziemi. Jestem pewna, że ją znajdę".

Zbigniew Kuczyński