MŚ w Lahti. Johannes Rydzek obronił tytuł, Polacy daleko w kombinacji

Johannes Rydzek obronił tytuł mistrza świata w kombinacji norweskiej. Niemiec wyprzedził rodaków: mistrza olimpijskiego Erica Frenzela i Bjoerna Kircheisena. Adam Cieślar po skoku na małym obiekcie i biegu na dystansie 10 km został sklasyfikowany na 29. pozycji.

Zdjęcie Adam Cieślar /fot. Grzegorz Momot /PAP

Drugi z Polaków Paweł Słowiok (obaj AZS AWF Katowice) był 37. ze stratą 2.36,6.

Cieślar po pierwszej konkurencji i wylądowaniu na 93 m ruszał do biegu jako 19. ze stratą 1.01 do ówczesnego lidera Frenzela. On i Rydzek uzyskali w skokach po 99 metrów, ale na starcie drugiej konkurencji dzieliła ich różnica 14 s. Polak zameldował się na mecie 2.08,9 później od zwycięzcy.

Słowiok wylądował na 88,5 m i jak ruszał do biegu miał 1.38 straty do lidera. Pierwsze cztery miejsca wywalczyli Niemcy. Tuż za podium był Fabian Riessle.