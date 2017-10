MP w łyżwiarstwie szybkim: trzy złota Czerwonki i Niedźwiedzkiego

Natalia Czerwonka (Zagłębie Lubin) i Konrad Niedźwiedzki (AZS AWF Katowice) z trzema złotymi medalami zakończyli rywalizację w mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim rozgrywanych na pierwszym w kraju krytym torze w Tomaszowie Mazowieckim.

Zdjęcie Natalia Czerwonka` /Grzegorz Michałowski /PAP

Ostatniego dnia zmagań w nowej Arenie Lodowej Czerwonka i Niedźwiedzki triumfowali na dystansie 1000 m. Doświadczony panczenista w niedzielę zwyciężył też w biegu ze startu wspólnego.

29-letnia reprezentantka kraju dystans kilometra pokonała najszybciej spośród 16 rywalizujących zawodniczek. Wygrała z czasem 1.17,44 i o ponad sekundę wyprzedziła Katarzynę Bachledę-Curuś (AZS AWF Katowice) i ponad dwie Karolinę Bosiek (Pilica Tomaszów). 17-letnia panczenistka pochodząca spod Tomaszowa Maz. po raz drugi stanęła na podium, bo w piątek wywalczyła srebro na 3000 m.

Czerwonka wcześniej była zaś bezkonkurencyjna na 500 i 1500 m. - Tor okazał się dla mnie szczęśliwy, bo mam "złoty hat trick". Wykonałam plan maksimum. Przed biegiem na 1000 m trener powiedział mi, że czas w okolicach 1.17 s będzie bardzo dobrym wynikiem i tak jest. Całe zawody oceniam na plus, a największym jest to, że od trzech dni na zewnątrz jest szaro-buro, a my nie musimy zmagać się z deszczem i wiatrem, tylko ścigać się jak Holendrzy, czy Rosjanie - powiedziała.

W rywalizacji panczenistów na 1000 m najszybszy okazał się Niedźwiedzki. Reprezentant kraju uzyskał czas 1.10,08 i w silnie obsadzonej konkurencji pokonał m.in. Artura Wasia (Fundacja ŁiSW Legia Warszawa) i Sebastiana Kłosińskiego (Orzeł Elbląg).

- To był bardzo wyrównany bieg z bardzo mocną obsadą, ze zwycięzcą rywalizacji na 500 m, 1500 m, bardzo szybkim w tym sezonie Sebastianem Kłosińskim, czy Piotrkiem Michalskim, który w ubiegłym roku najlepiej spisywał się na 1000 m. Cieszy więc zwycięstwo, ale jeszcze bardziej styl, w którym przejechałem ten bieg. To był najlepszy mój występ na tych mistrzostwach, widać, że potrzebowałem tych startów - ocenił Niedźwiedzki, który w sobotę obronił tytuł na 1500 m, a w piątek zdobył srebro na 5000 m.

Panczenista AZS-u AWF-u Katowice tomaszowską halę opuszczał szczęśliwy, bo zwyciężył także w kończącym zawody biegu ze startu wspólnego. Wśród kobiet triumfowała w nim Luiza Złotkowska (Sparta Grodzisk Maz.).

Wyniki 3. dnia MP:

kobiety

1000 m

1. Natalia Czerwonka (Zagłębie Lubin) 1.17,44

2. Katarzyna Bachleda-Curuś (AZS AWF Katowice) 1.18,86

3. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów) 1.20,04

bieg ze startu wspólnego

1. Luiza Złotkowska (Sparta Grodzisk Maz.) 9.14,79

2. Katarzyna Bachleda-Curuś (AZS AWF Katowice) 9.15,53

3. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 9.16,43

mężczyźni

1000 m

1. Konrad Niedźwiedzki (AZS AWF Katowice) 1.10,08

2. Artur Waś (Fundacja ŁiSW Legia Warszawa) 1.10,56

3. Sebastian Kłosiński (Orzeł Elbląg) 1.10,83

bieg ze startu wspólnego

1. Konrad Niedźwiedzki (AZS AWF Katowice) 8.49,50

2. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 8.49,65

3. Roland Cieślak (KS Pilica Tomaszów Maz.) 8.49,81

Bartłomiej Pawlak