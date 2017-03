Minister Bańka liczy na dwa medale Polaków w Pjongczangu

- Dwa-trzy medale Polaków na zimowych igrzyskach w Pjongczangu to będzie naprawdę świetny rezultat - uważa minister sportu Witold Bańka.

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP Justyna Kowalczyk ​Stanisław Mrowca: Nie wykorzystaliśmy sukcesów Justyny Kowalczyk

Szef resortu zwrócił uwagę, że na niespełna rok przed imprezą największe szanse na podium igrzysk zachowują skoczkowie narciarscy, którzy mają za sobą historyczny sezon - zdobyli Puchar Narodów, Kamil Stoch był drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, brązowy medal mistrzostw globu wywalczył Piotr Żyła, a złoty drużyna.

- Można powiedzieć, że to jest absolutnie fantastyczny i historyczny sezon w wykonaniu naszych skoczków narciarskich, ale z drugiej strony, jak spoglądamy na pozostałe dyscypliny, to niestety nie wygląda to różowo - podkreślił Bańka.

Jego zdaniem problem polega na wieloletnich zaniedbaniach w szkoleniu młodzieży.

- Brakuje napływu młodych talentów, jeśli chodzi o poszczególne dyscypliny, to biathlon męski po Tomaszu Sikorze absolutnie leży. W żeńskim mamy kryzys i też ta forma naszych dziewcząt nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. W tym sezonie przedolimpijskim też nie było takich sukcesów w wykonaniu naszych panczenistów. Nie wygląda to optymistycznie - powiedział Bańka.

Minister zauważył także, że w sportach zimowych postawiono na gwiazdy i ciągle przewijają się te same nazwiska, a nie widać ich następców.

- Brakuje napływu nowych talentów. Klasycznym przykładem są biegi narciarskie, wciąż nie doczekaliśmy się następczyni Justyny Kowalczyk i nie za bardzo w najbliższej perspektywie widać, żebyśmy mogli się takiej gwiazdy doczekać - zaznaczył.

W Pjongczangu liczy za to na niespodziankę w short tracku.

- Tam jest nieobliczalna, trochę szalona Natalia Maliszewska, która zajęła naprawdę świetne, ósme miejsce w mistrzostwach świata w Holandii. W perspektywie jej startu możemy mówić, że to jest ta zawodniczka, która może sprawić niespodziankę - uważa.

W ostatnich dwóch edycjach zimowych igrzysk Polacy zdobywali po sześć medali.

- Ten dorobek był trochę ponad stan. A już cztery złote medale w Soczi to był naprawdę spektakularny sukces i graniczyłoby z cudem dokonanie tego samego w Korei. Każdy wynik w okolicach dwóch-trzech medali to będzie naprawdę świetny rezultat - podkreślił Bańka.

Zimowe igrzyska w Pjongczangu odbędą się w dniach 9-25 lutego 2018.