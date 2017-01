ME w łyżwiarstwie figurowym: Złoto dla Miedwiediewej

Jewgienia Miedwiediewa z Rosji obroniła tytuł mistrzyni Europy w łyżwiarstwie figurowym. Z najwyższą notą w historii wyprzedziła swoją rodaczkę Annę Pogoriłę oraz pięciokrotną złotą medalistkę tej imprezy Włoszkę Carolinę Kostner.

17-letnia Miedwiediewa, do której należy również tytuł mistrzyni świata, otrzymała najwyższe noty zarówno w programie krótkim, jak i piątkowym finale. Jej przewaga była wyraźna, a rezultat 229,71 pkt to rekord świata. Dotychczas najwyższa ocena - 228,56 pkt - od igrzysk 2010 roku w Vancouver należała do Koreanki Kim Yu-Na.

Bardzo wyrównaną walkę o srebro stoczyły natomiast Pogoriła i wracająca do rywalizacji po dwuletniej przerwie Kostner, która była zdyskwalifikowana na 21 miesięcy za pomoc w uniknięciu kontroli antydopingowej chodziarzowi Alexowi Schwazerowi. Włoszka lepiej wykonała program dowolny, ale nie zdołała odrobić wszystkich strat do Rosjanki, brązowej medalistki ME z 2015 i 2016 roku. Różnica między nimi wyniosła ostatecznie 0,87 pkt.

Na programie krótkim, w którym sklasyfikowana została na 30. pozycji, występ zakończyła reprezentantka Polski 19-letnia Colette Coco Kaminski, urodzona w USA zawodniczka FSA Warszawa.

Wyniki - solistki:

1. Jewgienia Miedwiediewa (Rosja) 229,71 pkt

2. Anna Pogoriła (Rosja) 211,39

3. Carolina Kostner (Włochy) 210,52

4. Maria Sockowa (Rosja) 192,52

5. Laurine Lecavellier (Francja) 188,10

6. Nicole Rajicova (Słowacja) 179,70

...

30. Colette Coco Kaminski (Polska) 39,83 - odpadła po programie krótkim