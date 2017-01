ME w biathlonie. Polska 13. w sztafecie mieszanej, kolejny triumf Rosji

Reprezentacja Polski w składzie Anna Mąka, Karolina Pitoń, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec zajęła 13. miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych 2x6 + 2x7,5 km biathlonowych mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdroju. Kolejne, szóste w tej imprezie zwycięstwo odnieśli reprezentanci Rosji.

Zdjęcie Rosjanka Irina Starych biegła na pierwszej zmianie /AFP

Biało-czerwoni trzymali się w czołówce do czwartego strzelania, wtedy jednak rundę karną "zarobiła" Pitoń i gospodarze wypadli poza pierwszą dziesiątkę.

Była to ostatnia konkurencja tegorocznych zmagań o medale ME. Imprezę zdominowali Rosjanie, którzy zdobyli 13 krążków - sześć złotych, cztery srebrne i trzy brązowe. Biało-czerwonym udało się tylko raz stanąć na podium - wcześniej w niedzielę Krystyna i Grzegorz Guzikowie zajęli trzecie miejsce w supermikście.

Zmagania w Dusznikach-Zdroju były ostatnim sprawdzianem polskiej czołówki przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 9 lutego w austriackim Hochfilzen.

Wyniki sztafety mieszanej:

1. Rosja 1:12.26,0 (0 karnych rund + 6 doładowań)

(Irina Starych, Swietłana Sliepcowa, Aleksiej Wołkow, Aleksander Łoginow)

2. Norwegia strata 36,4 s (0+9)

(Karoline Erdal, Marion Roenning Huber, Erlend Bjoentegaard, Fredrik Gjesbakk)

3. Ukraina 37,1 (1+6)

(Anastazja Merkuszyna, Julia Dżyma, Ołeksander Żyrnyj, Rusłan Tkałenko) ...

13. Polska 4.15,1 (1+7)

