Kuliżnikow nie wystąpi na MŚ w łyżwiarstwie szybkim

Rosyjski panczenista Paweł Kuliżnikow, z powodu kontuzji, nie wystartuje w mistrzostwach świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach.

Kuliżnikow nie wystąpi w obronie tytułów na 500 i 1000 m.

22-letniego sprintera wyeliminowała kontuzja pachwiny, przez którą nie wystartował także w mistrzostwach Europy w Heerenveen.

Kuliżnikow to trzykrotny zdobywca Pucharu Świata, ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata. W poprzednim roku został złapany na stosowaniu meldonium, ale Międzynarodowa Unia Łyżwiarska dopuściła go do startów.

MŚ w południowokoreańskim Gangneung (9-12 lutego) będą jednocześnie sprawdzianem przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskim, bo właśnie tam o medale powalczą panczeniści.