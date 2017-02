IO w Pjongczangu: Kanadyjczycy szykują najliczniejszą reprezentację w historii

Choć do igrzysk zimowych w Pjongczangu pozostał blisko rok, to Kanadyjski Komitet Olimpijski już wstępnie określił liczbę reprezentantów. Kraj Klonowego Liścia planuje wysłać do Korei Płd. najliczniejszą w historii drużynę - 245 sportowców.

Zdjęcie Kanada jest potęgą w sportach zimowych /AFP

To o blisko 40 więcej niż na olimpiadzie w Vancouver w 2010 r., gdy Kanada była gospodarzem największej zimowej imprezy globu (206).

W 2014 r. do Soczi pojechała 220-osobowa reprezentacja. Dla porównania, w Calgary w 1988 r. startowało tylko 112 Kanadyjczyków.

W klasyfikacji medalowej IO w Vancouver Kanada z 14 złotymi krążkami (w sumie 26 medali) zajęła pierwsze miejsce, a w Soczi z 10 z najcenniejszego kruszcu (w sumie 25) była trzecia.

Igrzyska w Pjongczangu rozpoczną się 9 lutego 2018 roku.