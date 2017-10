Innsbruck nie chce organizować zimowych igrzysk w 2026 roku

Mieszkańcy Innsbrucka w lokalnym referendum nie poparli planów organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku. Swój sprzeciw przeciwko wydatkom na ten cel wyraziło 53,6 proc. z 312 237 głosujących mieszkańców regionu Tyrol.

Za organizacją imprezy było 46,6 proc. ważnych głosów. Innsbruck poprzednio był gospodarzem IO w 1964 i 1976 roku.

To kolejny cios dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), bo w lutym w podobnym referendum taką samą decyzję podjęli mieszkańcy kantonu Gryzonia we wschodniej Szwajcarii. Z każdym rokiem coraz mniej jest chętnych do organizacji letnich i zimowych igrzysk olimpijskich z powodu ogromnych kosztów i wyzwania organizacyjnego.