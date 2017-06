Paryż zachęca mieszkańców do poparcia IO

Paryż zachęca mieszkańców do poparcia projektu organizacji igrzysk olimpijskich w 2024. Atrakcje turystyczne przekształcono na dwa dni w obiekty sportowe po to, by udowodnić, że miasto jest w stanie podołać wyzwaniu organizacyjnemu. Na wodach Sekwany można było pływać kajakami czy skakać do rzeki. Zbudowano też specjalną platformę, na której umieszczono bieżnię, a wokół Łuku Triumfalnego wyznaczono ścieżki rowerowe. Paryż o prawo do organizacji igrzysk rywalizuje z Los Angeles.