Marcin Budziński zagra w Melbourne City FC

Były piłkarz m.in. Cracovii i Arki Gdynia Marcin Budziński podpisał dwuletni kontrakt z australijskim Melbourne City FC. Kilka tygodni temu z innym klubem z tej części świata związał się Adrian Mierzejewski; były reprezentant Polski zagra w Sydney FC.

Zdjęcie Marcin Budziński (na pierwszym planie) /Michał Klag /East News

"Zaraz po przyjeździe do Australii poczułem się jak w domu. Do pierwszej kolejki ligowej pozostały trzy tygodnie, a ja już nie mogę się doczekać" - powiedział cytowany na łamach miejscowej prasy 27-letni Budziński, pomocnik, który występował w kadrze narodowej do lat 19, 20 i 21.

"Nie mam wątpliwości, że nasi kibice będą zachwyceni, kiedy zobaczą po raz pierwszy w akcji Budzińskiego" - stwierdził trener Warren Joyce, były szkoleniowiec m.in. Wigan Athletic oraz rezerw Manchesteru United.