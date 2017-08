Pomocnik Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen znalazł się na celowniku FC Barcelony - donosi angielski dziennik „Express”

Zdjęcie Christian Eriksen /AFP

Po nieudanych negocjacjach z Liverpoolem w sprawie transferu Philippe Coutinho, Barcelona zaczęła interesować się ofensywnym pomocnikiem Tottenhamu Hotspur Christianem Eriksenem.

Duńczyk jest kluczowym piłkarzem zespołu prowadzonego przez Mauricio Pochettino. W poprzednim sezonie wystąpił w 48 spotkaniach, w których zdobył 12 goli i zaliczył 23 asysty.



Christian Eriksen jest wychowankiem duńskiego klubu Middelfart G&B, później występował przez trzy lata w Odense BK. Z Danii przeniósł się do Ajaxu Amsterdam gdzie występował przez cztery i pół roku. w 2013 roku trafił do Tottenhamu Hotspur, jego obecny kontrakt obowiązuje do 2020 roku.



Duńczyk jest również kapitanem reprezentacji Danii.



