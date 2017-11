Venus Williams zeznawała w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku. Wideo

Amerykańska tenisistka, Venus Williams, zeznawała w czwartek w sprawie spowodowania śmiertelnego w skutkach wypadku. W czerwcu 37-latka prowadząc samochód zderzyła się na skrzyżowaniu z autem, którym jechało małżeństwo - 68 letnia Linda Barson i 78-letni Jerome. Obydwoje trafili do szpitala. Po prawie dwóch tygodniach mężczyzna zmarł. Otoczenie Amerykanki utrzymuje, że było to nieszczęśliwe zdarzenie. Źródło: Associated Press/x-news