Maria Szarapowa ukarana bezpodstawnie?

Setki sportowców, w tym gwiazdę tenisa, Marię Szarapową, zawieszono za doping bezpodstawnie? Rosjanka, przyłapana na stosowaniu meldonium, została ukarana dwuletnią dyskwalifikacją, którą Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu zmniejszył do 15 miesięcy. Isabelle Westbury, pisząca dla "The Sports Integrity Initiative", uważa, że wiele przypadków zawieszenia za stosowanie meldonium opiera się na "bardzo kruchej podstawie naukowej". Niektórzy uważają nawet, że WADA zakazała stosowania go nie dlatego, że rzeczywiście wpływa na poprawę formy, ale dlatego, że to sportowcy używali go z taką myślą. Specjalizujący się w prawie sportowym Mike Morgan, obrońca Marii Szarapowej, wykazał, że wprowadzenie meldonium na listę substancji zakazanych odbyło się głównie na podstawie "wątpliwej jakości dowodów naukowych". Dostawca: x-news