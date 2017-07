Jerzy Janowicz nie zagra w kadrze. "Gra się dla kraju, a nie dla działaczy". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jerzy Janowicz zadeklarował po meczu 1. rundy turnieju w Poznaniu, że nie zagra już w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Powodem tej decyzji jest zachowanie działaczy Polskiego Związku Tenisowego, którzy zrazili do do gry w tych rozgrywkach. - To jego decyzja, widocznie ma ku temu powody. Jednak mszczenie się na działaczach jest nie na miejscu. Gra się dla kraju, a nie dla ludzi, którzy zarządzają daną organizacją. Janowicz ma swoje zdanie, ale sądzę, że jest ono na wyrost. Przed nim jeszcze wiele lat kariery i sądzę, że jeszcze zagra w reprezentacji" - powiedział były tenisista Dawid Olejniczak. Źródło: Press Focus/x-news