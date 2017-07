"Celebrowanie było dłuższe, niż finał". Wideo

Łukasz Kubot wrócił do Polski po zwycięstwie w turnieju deblowym Wimbledonu. Pierwszy Polak, który wygrał najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata, wylądował na poznańskim lotnisku Ławica, skąd udał się do Lubina, gdzie na co dzień mieszka/TVN24/x-news