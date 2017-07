Wojciech Fibak: Podziwiam Łukasza Kubota. Wideo

Łukasz Kubot zwycięzcą Wimbledonu. Polak wygrał rywalizację deblową wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Rozstawiona z czwórką para pokonała po blisko pięciogodzinnym thrillerze Olivera Maracha i Mate Pavicia 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11. - Podziwiam go, zafundował nam na tym turnieju thrillery niczym u Hitchcocka. Jego postawa była bohaterska, obok ćwierćfinału singla na Wimbledonie, to największy sukces Łukasza w karierze. Dzisiaj to najlepszy deblista świata i wierzę, że wraz z Melo będą liderami rankingu. Kubot jest dla mnie jak młodszy brat, czuję, że to rodzinna wygrana - powiedział Wojciech Fibak. Źródło: TVN24/x-news