Rafael Nadal: Po 10 jest 11. Wideo

- Mam wiele niezapomnianych wspomnień, trudno wybrać tylko jedno. Podczas pierwszego meczu w tym roku, który grałem na korcie Suzanne Lenglen, a jeden z waszych kolegów mnie zapowiedział i zaczął wymieniać moje sukcesy tutaj, poczułem reakcję widowni i to był dla mnie bardzo, bardzo emocjonalny moment - powiedział Rafael Nadal, który po raz 10. zwyciężył w wielkoszlemowym turnieju im. Rolanda Garrosa.

- Po 10 jest 11... Nie wiem, czy to będzie mi dane (śmiech). Zamierzam tutaj wrócić i zrobić wszystko, co w mojej mocy, jak co roku. To prawda, że z każdym rokiem to będzie coraz trudniejsze, ale naprawdę mam motywację, a Paryż zawsze był dla mnie specjalnym miejscem, więc będę próbował - dodał hiszpański tenisista.