"Dzika karta" Szarapowej wciąż budzi kontrowersje. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Maria Szarapowa po 15-miesięcznym zawieszeniu za stosowanie zakazanej substancji wróciła na korty. Rosjanka od razu wzięła udział w turnieju w Stuttgarcie, na który dostała się dzięki "dzikiej karcie". - To, że ona jest gwiazdą i zatrzepocze rzęsami do kamery, to nie znaczy, że jest skrzywdzona. Co powiedzieć dzieciakom? Że Maria Szarapowa po dopingu dostaje dzikie karty na największe turnieje, a zawodniczki na dorobku nieraz śpią w samochodach i hostelach między turniejami? - pyta retorycznie Zbigniew Górszczak, trener tenisa/TVN24/x-news